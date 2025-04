Israel kontrollerer nå over halvparten av Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tidlig i krigen tvang israelske styrker palestinere bort fra grensenærliggende områder og ødela disse for å lage en over en kilometer bred buffersone, ifølge den israelske organisasjonen Breaking The Silence. Da Israel gjenopptok krigshandlingene i forrige måned, doblet styrkene deres størrelsen på buffersonen, og nå strekker den seg noen steder rundt 3 kilometer inn i Gaza, ifølge kart utstedt av militæret.

Israelske styrker har kontroll over et stykke land kjent som Netzarim-korridoren, som isolerer nordområdene inkludert Gaza by fra resten av den smale kyststripen. Buffersonen og Netzarim-korridoren utgjør minst 50 prosent av Gazastripen, ifølge Yaakov Garb, professor ved Ben-Gurion-universitetet i Israel.

I forrige uke sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at Israel har til hensikt å opprette en ny korridor over det sørlige Gaza, som avskjærer byen Rafah fra resten av enklaven.