Børsras i Asia – venter nytt fall i Europa

I Japan tiltok fallet på Nikkei 225-indeksen mot slutten av handelsdagen, og en allerede mørk dag ble enda mørkere. Mandagens handel endte ned 7,8 prosent. Noe som kommer på toppen av en nedgang på 2,8 prosent fredag.

Det kraftige fallet er også et tegn på at de asiatiske markedene ser for seg et videre fall både i Europa og USA.

Nikkei-indeksen er langt fra den eneste som slet mandag. I Hongkong hadde de den verste børsdagen på 16 år med et stup på over 12 prosent.

Hang Seng-børsen falt 12,4 prosent i ettermiddagshandelen.

Handelsdagen er ennå ikke over i storbyen, der klokken har bikket 14 lokal tid. Børsen i Hongkong stenger klokken 16.

Nedgangen er også stor i den kinesiske storbyen Shanghai, der hovedindeksen er ned 7,7 prosent på ettermiddagen.

Selskaper på tvers av sektorer rammes av børsnedgangen, med teknologigiganten Alibaba som stupte mer enn 17 prosent og rivalen JD.com som falt 15 prosent, mens kinesiske eiendomsutviklere tapte mer enn 10 prosent.

– Det er panikk

I Sør-Koreas hovedstad Seoul var Kospi-indeksen 4,4 prosent i minus etter halvannen time. Indias hovedindeks Nifty var ned 3 prosent ved åpning.

Det er også stort fall i Singapore, der hovedindeksen tapte 7,4 prosent.

– Markeder som faller 10 prosent etter å ha falt 5 prosent et par dager, det er panikk. Men om dette er bunnen, det vet jeg ikke, sier fondsforvalter Jan Petter Sissener til NRK.

Tror på blodrøde europabørser

Europabørsene falt kraftig forrige uke, og det kan ligge an til nok en dag med kraftig kost for investorer og småsparere.

– Dessverre tror jeg det blir blodrødt i dag også med kraftige fall på børsen, sier sjeføkonom Mattias Persson i Swedbank til TT.

Han skylder på en mann for de kraftige fallene.

– Det er en konsekvens av Donald Trumps tollkunngjøring, og det alle venter på i dag, og kanskje også i morgen, er hvilke mottiltak USA vil ta mot Kina, sier Persson.

Les også: Ser ikke til Sverige – vil ikke granske veterinærpriser i Norge (+)

Reaksjon på kinesisk mottiltak

Børsene har vært preget av stor uro og nedgang etter at USAs president i forrige uke varslet globale tolløkninger. I tillegg er det bekymring for en handelskrig med Kina.

Den voldsomme nedgangen på de asiatiske børsene mandag har rot i den verdensomspennende tolluroen. Den kinesiske motreaksjonen til Trumps toll kom etter at børsene stengte fredag, så mandagens markante fall er en reaksjon på beslutningen om 34 prosent toll på alle amerikanske varer fra og med 10. april.

I handelen før børsene åpner på Wall Street, var den brede S&P 500-indeksen ned 4,2 prosent, mens industriindeksen Dow Jones var ned 3,5 prosent. Før helgen falt også indeksene betydelig.

I Australia falt Sydney-børsens hovedindeks ASX 200 med 6 prosent ved åpning, og den australske dollaren svekker seg kraftig mot den amerikanske dollaren. Den hentet seg noe inn etter hvert, og etter nesten to timer var nedgangen på 4 prosent.

Oljeprisen og verdien på bitcoin faller også markant. Ett fat med nordsjøolje omsettes i morgentimene for drøy 63 dollar.

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)

Medisin

Trump har innført tollsatser på minst 10 prosent for nesten all vareimport til USA. Han omtaler tollen som medisin.

– Noen ganger må man ta medisin for å fikse noe, sa Trump til journalister om bord på Air Force One søndag kveld, da han var på vei tilbake til Washington etter en helg med golfspilling i Florida.

I tillegg innføres det «skreddersydd» ekstratoll på varer fra rundt 60 land som Trump kaller «verstingene». Mens varer fra EU ilegges en tollsats på 20 prosent, får norske varer 15 prosent toll. Disse tollsatsene skal tre i kraft 9. april.

Les også: Globalt børsfall: – Prisen for en langsiktig avkastning (+)

Les også: Økonomiprofessor om USA-toll: Nøyaktig parallell til 1930-tallet

Les også: 400.000 vurderer til enhver tid om de orker å stå i arbeid (+)