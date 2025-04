Von der Leyen: EU fortsatt klar til å møte USA-toll med mottiltak

– EU er klare til å beskytte sine interesser med proporsjonale mottiltak mot USAs president Donald Trumps tollsatser, og vil jobbe med partnere for å nå dette målet.

Dette sa EU-kommisjonens president etter en telefonsamtale med Starmer.

Von der Leyen sier videre at EU ønsker å jobbe tett med Storbritannia hva gjelder sikkerhet og forsvar, samtidig som hun uttrykte bekymring over Russlands trenering av fredsprosessen i Ukraina.

Von der Leyen varsler også et møte med Starmer 24. april, under toppmøtet International Summit on the Future of Energy Security i London.

