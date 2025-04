Væpnet gruppe i Colombia gir fra seg våpnene

Det opplyser både regjeringen i Colombia og gruppa selv lørdag.

Gruppa består av utbrytere fra venstreorienterte opprørsgruppen Den nasjonale frigjøringshæren (ELN), som fortsatt er i aktivitet.

Under et arrangement i byen Pasto, som ligger i Andes-regionen sørvest i landet, uttalte representanter for gruppa at overleveringen av sprengstoff, granater og andre våpen er et tegn om dens ønske om fred.

Miner og raketter

De skal også ha overlevert landminer og raketter. Våpnene skal destrueres av en egen enhet i landets hær.

Ifølge nyhetsbyrået AP består Comuneros del Sur av rundt 250 personer. Navnet kan oversettes til noe som «Sørlige fellesskapsforkjempere».

– Dette er et historisk øyeblikk, sa forsvarsminister Pedro Sánchez under arrangementet.

– Bønder vil kunne gå uten frykt for å havne i et minefelt, legger han til.

Bare en liten del

ELN består av rundt 6000 personer og kjemper fortsatt mot Colombias styresmakter. I mai i fjor brøt Comuneros del Sur ut og innledet fredssamtaler med regjeringen. Dette provoserte ELNs ledelse og satte en stopper for deres forhandlinger med den colombianske regjeringen.

President Petro, som i sin ungdom var med en opprørsgruppe, har gjennomført fredsforhandlinger med ni forskjellige opprørsgrupper og narkotikakarteller i Colombia som del av en strategi kjent som «total fred».

Den største og mest kjent opprørsgruppa i landet, Colombias revolusjonære væpnede styrker (Farc), undertegnet en fredsavtale med regjeringen i 2017.

Norge var tungt inne i denne prosessen.