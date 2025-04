USA inndrar visumet fra alle sørsudanere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rubio kunngjorde dette lørdag. Han viser til at det afrikanske landet nekter å ta imot egne borgere som er utvist fra USA.

Dette er første tiltak som rammer alle borgere fra et bestemt land siden Donald Trump var på plass igjen i Det hvite hus i januar i år.

Rubio anklager overgangsregjeringen i Sør-Sudan for å «utnytte USA» og sier at «alle land må akseptere retur av sine borgere innen rimelig tid når et annet land ønsker å sende dem ut.»

Rubio understreker at myndighetene i Washington vil kunne revurdere tiltakene dersom Sør-Sudan samarbeider fullt ut med dem.

Sør-Sudan erklærte seg som stat sommeren 2011 etter et overveldende flertall om hvorvidt regionen skulle løsrive seg fra Sudan – og er med det verdens nyeste land. Det er også blant de fattigste, og landet er for tiden preget av spenning mellom politiske ledere.

Observatører frykter en gjenoppblussing av borgerkrigen som tok livet av 400.000 mennesker mellom 2013 og 2018.

