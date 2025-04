To britiske politikere pågrepet i Israel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sky News viser til en uttalelse fra det israelske innvandringsministeriet, der det hevdes at de to ble nektet innreise fordi de ble mistenkt for å planlegge å «dokumentere sikkerhetsstyrkenes aktiviteter og spre antiisraelsk hat.»

Ifølge kanalen dreier det seg om Labour-representantene Yuan Yang og Abtisam Mohamed. Begge fløy til Israel fra Luton lørdag, melder Sky News.

Den britiske utenriksministeren David Lammy kommenterte saken lørdag.

– Jeg har gjort det klart for mine kolleger i den israelske regjeringen at dette ikke er noen måte å behandle britiske parlamentsmedlemmer på, og vi har vært i kontakt med begge parlamentsmedlemmene i kveld for å tilby vår støtte, sier han i en uttalelse lørdag.

– Den britiske regjeringens fokus er fortsatt å sikre en gjenopptakelse av våpenhvilen og forhandlinger for å stanse blodsutgytelsen, frigi gislene og avslutte konflikten i Gaza, legger Lammy til.