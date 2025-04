Palestinsk tenåring sultet trolig i hjel i israelsk fengsel

17 år gamle Walid Ahmad led av ekstrem underernæring og hadde også tegn på tykktarmsbetennelse og skabb, konkluderer legen Daniel Solomon i en rapport.

Solomon var til stede under obduksjonen etter ønske fra guttens familie. Obduksjonen ble gjennomført av israelske eksperter.

Nyhetsbyrået AP har fått en kopi av rapporten fra familien. Den inneholder ingen klar dødsårsak, men det går fram at Ahmed hadde gjennomgått et ekstremt vekttap og muskelsvinn mens han satt i fengsel.

Det går også fram at 17-åringen siden desember hadde klaget til fengselsvakter over at han ikke fikk nok mat.

Uten lov og dom

Ahmad hadde sittet innesperret i seks måneder uten lov og dom da han døde i mars. Ifølge familien tok israelske soldater ham med etter å ha trengt seg inn i familiens bolig i en militæroperasjon på den okkuperte Vestbredden i september. De anklaget ham for å ha kastet stein på soldater.

Han er den yngste palestineren som har dødd i israelsk fangenskap siden Gaza-krigen startet for halvannet år siden, ifølge organisasjonen Physicians for Human Rights Israel.

Ifølge andre fanger som var vitne til dødsfallet, kollapset han i Megiddo-fengselet og slo hodet.

63 fanger har dødd

Dødsfallet ble kjent for to uker siden. Ifølge The Palestinian Prisoners Club er tenåringen den 63. palestineren som har dødd i israelske fengsler siden krigsutbruddet i Gaza i oktober 2023.

Menneskerettsgrupper har dokumentert omfattende mishandling av palestinske fanger i israelske fengsler, der det sitter tusenvis av palestinere. Mange av dem er blitt pågrepet etter at krigen brøt ut.

Obduksjonen ble ferdigstilt 27. mars ved Abu Kabir rettsmedisinske institutt, men instituttet har ikke offentliggjort noen rapport om funnene og har ikke svart på en forespørsel fra AP.

Holder på levningene

Ifølge palestinske selvstyremyndigheter har Israel ennå ikke utlevert levningene av 72 palestinere som har dødd israelske fengsler, hvorav 61 i tiden etter at krigen brøt ut.

Tidligere fanger har fortalt at forholdene i fengslene ble forverret etter krigsutbruddet, med mishandling, overfylte celler, manglende helsetilsyn, utbrudd av skabb og dårlige hygieniske forhold.

Megiddo-fengselet anses som ett av fengslene med verst forhold. Det israelske fengselsvesenet sier på sin side at de følger loven og at alle fanger har grunnleggende rettigheter.

– Langvarig underernæring

Professor Arne Stray-Pedersen ved Universitetet i Oslo, som også er rettsmedisiner, sier at rapporten tyder på at det er snakk om en lengre periode med underernæring og sykdom, som kan ha vart i uker eller måneder. Han var selv ikke til stede under obduksjonen, men er blitt kontaktet av AP for en kommentar.

– Basert på rapporten, tolket jeg det slik at den underliggende dødsårsaken, er sterk avmagring, sier han.

Ahmads foreldre har ennå ikke mottatt noen dødsattest fra israelske myndigheter, De har heller ikke fått utlevert levningene av sønnen.