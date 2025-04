Kyiv-ordfører om rakettangrep: Tre personer skadet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Eksplosjoner i hovedstaden. Luftforsvaret er i aksjon. Hold dere i tilfluktsrommene, skrev Klitsjko på Telegram ved 4-tiden.

I en senere melding opplyser han at det er meldt om sårede og om branner. I Darnitskij-distriktet er tre personer såret, ifølge ordføreren.

Kharkiv-guvernør Oleh Synegubov har lagt ut et bilde av en boligblokk som bærer tydelig preg av å ha blitt rammet – og skriver at det jobbes med å få informasjon om ofre.

Landets luftvåpen har sendt ut en rekke Telegram-meldinger om at raketter er på vei.

Luftvernsirenene gikk i hele Ukraina under angrepet. Ved 7-tiden lokal tid kom meldingene om at faren var over.

I Polen ble landets og alliertes fly sendt på vingene under det russiske rakettangrepet mot nabolandet. Det var for å sikre det polske luftrommet, ifølge landet operative forsvarskommando.