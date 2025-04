Israel endrer forklaring om drapene på 15 hjelpearbeidere i Gaza

Det var en av de hjelpearbeiderne som israelske soldater drepte i angrepet i Rafah 23. mars, som filmet angrepet med mobilen sin før han ble drept.

New York Times og nyhetsbyrået AP er blant mediene som fikk videoen fra en ikke navngitt FN-diplomat i helgen.

Israel har blant annet hevdet at helsearbeiderne ankom stedet uten nødlysene på da soldatene åpnet ild mot dem helt sør på Gazastripen.

Videoen viser at ambulansene og brannbilene fra Røde Halvmåne og det palestinske sivilforsvaret var tydelig merket. De hadde blinkende røde og blå lys på da de kjørte sakte fram til stedet for å hjelpe en ambulanse som var blitt beskutt før dem.

Klippet ser ut til å være filmet inne fra en av ambulansene. I det personen som filmer, går ut av ambulansen, starter skytingen. Hjelpearbeiderne er iført uniformer.

Verifisert

Skytingen fortsetter i over fem minutter, bare avbrutt av korte pauser. Man kan høre telefonens eier be.

– Tilgi meg, mor. Dette er veien jeg valgte, mor, å hjelpe folk, skriker han med svak stemme.

Innholdet i videoen står i skarp kontrast til hva en talsmann for det israelske militæret sa tidligere i uken. Han har hevdet at ambulansene og brannbilen som de palestinske helsearbeiderne brukte, nærmet seg israelske soldater «på mistenkelig vis», uten frontlys, og at de derfor ble oppfattet som en trussel.

Det er verifisert at videoen ble spilt inn tidlig om morgenen 23. mars.

Israel svarte ikke på New York Times forespørsel om kommentar før publisering, men senere sendte det israelske militæret IDF ut en uttalelse der de sa at hendelsen granskes grundig.

Sent lørdag kveld medga en israelsk militærtjenestemann til mediene at IDFs forklaring var uriktig.

– Sånn vi forstår det per nå, har personen som ga den innledende forklaringen, tatt feil. Vi prøver å forstå hvorfor, sier tjenestemannen.

Skuddsalver i fem minutter

På den sju minutter lange videoen kan det høres fuglekvitter, og det ser ut til å være rett før soloppgang. Ambulansene og en brannbil kjører mot en bil som etter alt å dømme har kjørt ned i en grøft.

Når hjelpearbeiderne forlater kjøretøyene og går mot den krasjede bilen, høres det plutselig skuddsalver.

Røde Halvmåne har også publisert klipp fra videoen og delt den med FNs sikkerhetsråd. Palestinas Røde halvmånes visepresident Marwan Jilani bekrefter at telefonen med videoen ble funnet i lomma til en av deres drepte ansatte.

Åtte av de 15 som ble drept, jobbet som ambulansepersonell for Røde Halvmåne. Seks andre jobbet for det palestinske sivilforsvaret, mens én jobbet for FN. Ytterligere en hjelpearbeider, Assaad al-Nassasra, er fortsatt savnet.

En paramedisiner som overlevde angrepet, Munzer Abed, forteller til AP at han så kollegaen bli ført bort av israelske soldater med bind for øynene. Han har også fortalt at soldatene åpnet ild mot tydelig merkede ambulanser.

Eide: Svært opprørende

Overfor VG har Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) kommentert videoopptaket.

–⁠ Videoen er svært opprørende, sier han.

Utenriksministeren minner om det kategoriske forbudet i folkeretten mot å angripe humanitære arbeidere.

– Det er avgjørende at de som selv risikerer livet for å redde andres liv og for å utføre annet humanitært arbeid i krig og konflikt, blir beskyttet, sier han til avisa.

Beskrevet som terrorister

Det første teamet var ute på redningsoppdrag da de ble meldt savnet 23. mars. Flere av de andre ble drept etter at de rykket ut for å lete etter sine savnede kolleger samme morgen.

IDFs talsmann sa i helgen at soldatene skjøt fra en viss avstand, og han avviser ubekreftede rapporter om at noen av paramedisinerne ble bundet på hendene før de ble skutt på klos hold.

– De åpnet ild fra avstand. Det var ikke noen mishandling av folk her, sier talsmannen, som uttaler seg anonymt i tråd med IDFs retningslinjer.

Han gjentok den udokumenterte påstanden om at det var militante palestinere blant dem som ble drept i ambulansene.

– I deres øyne hadde de et treff med terrorister, et vellykket treff med terrorister, sier han.

Massegrav

Etter drapene kjørte soldatene over likene av hjelpearbeiderne og vrakene av ambulansene med bulldosere og begravde dem i en grunn massegrav, ifølge FN.

Først en uke senere fikk palestinsk redningspersonell lov til å hente ut likene. Da fant de både likene og kjøretøyene i en grunn massegrav under en sandhaug.

IDFs talsmann hevder på sin side at FN ble informert om hendelsen samme dag og at soldatene dekket til likene med sand for å hindre at dyr gikk løs på dem.

Han sier at utrykningskjøretøyene ble presset ut av veien for å rydde den, men forklarer ikke hvorfor de ble knust og deretter begravd.

FN bekrefter at de ble informert om hvor likene lå, men sier Israel nektet dem adgang til stedet i dagevis.

– Mulig krigsforbrytelse

I et møte i FNs sikkerhetsråd torsdag sa FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk at drapene skaper ytterligere bekymring for at Israel begår krigsforbrytelser på Gazastripen.

Røde Halvmånes leder i Palestina, Younes al-Khatib, har bedt om en uavhengig etterforskning av drapene i Rafah. Han sier at mennene ble skutt på nært hold og at en rettsmedisinsk obduksjonsrapport snart blir offentliggjort.

Israel har drept over 150 ambulansearbeidere fra Røde Halvmåne og sivilforsvaret, de fleste av dem mens de var på jobb. I tillegg er over 1000 helsearbeidere drept i israelske angrep, ifølge FN.

Det israelske militæret etterforsker sjelden slike hendelser.

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)

Les også: 400.000 vurderer til enhver tid om de orker å stå i arbeid (+)

Les også: Bernard Minier: – Det er uendelig mye elendig skit på strømmetjenestene (+)