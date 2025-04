Dødstallet i Myanmar nærmer seg 3500

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge nyhetsbyrået Reuters meldes det om 4671 skadede, i tillegg til at 214 personer fortsatt er savnet.

Mye regn i kombinasjon med ekstrem varme gjør at hjelpeorganisasjoner frykter både vanskelig arbeid og økt risiko for sykdomsutbrudd, inkludert kolera. Ifølge FNs nødhjelpssjef trengs flere telt for å gi ly til dem som har mistet boligene sine.

– Familier sover utenfor ruinene av hjemmene sine mens levningene av deres kjære blir hentet ut. Det er reell frykt for flere jordskjelv, skriver Tom Fletcher, FNs visegeneralsekretær for humanitære saker og nødhjelp.