Video av drap på hjelpearbeidere i Gaza viser det motsatte av hva Israel har hevdet

New York Times har fått tilgang til en video som er funnet på mobilen til en av de drepte ambulansearbeiderne.

Innholdet står i skarp kontrast til hva en talsmann for det israelske militæret sa tidligere i uken. Han har hevdet at ambulansene og brannbilen som de palestinske helsearbeiderne brukte, nærmet seg israelske soldater uten frontlys, og at de derfor ble oppfattet som en trussel.

Videoen viser imidlertid at ambulansene var tydelig merket og hadde sirener og blålys på. Klippet ser ut til å være filmet inne fra en av ambulansene.

Avisen skriver at de har fått videoen fra en høytstående FN-diplomat som i sin tur har fått den fra Palestinsk Røde Halvmåne. FN-kilden har bedt om ikke å bli navngitt.

Det er verifisert at videoen ble spilt inn tidlig om morgenen 23. mars.

Skuddsalver i fem minutter

På den sju minutter lange videoen kan det høres fuglekvitter, og det ser ut til å være rett før soloppgang. Ambulansene og en brannbil kjører mot en bil som etter alt å dømme har kjørt ned i en grøft.

Når hjelpearbeiderne forlater kjøretøyene og går mot den krasjede bilen, høres det plutselig skuddsalver. Ifølge New York Times fortsetter skytingen i fem minutter. Man kan også høre at personen som filmer, tar farvel med sin mor før han dør.

Åtte av de 15 som ble drept, jobbet som ambulansepersonell for Palestinsk Røde Halvmåne. Seks andre jobbet for det palestinske sivilforsvaret, mens én jobbet for FN. Ytterligere en hjelpearbeider er fortsatt savnet.

Begravd i massegrav

Det første teamet var ute på redningsoppdrag da de ble meldt savnet 23. mars. Flere av de andre ble drept etter at de rykket ut for å lete etter sine savnede kolleger. Først en uke senere fikk palestinsk redningspersonell lov til å hente ut likene. Da fant de både likene og kjøretøyene i en grunn massegrav under en sandhaug.

En av redningsarbeiderne som hentet ut likene, har sagt til avisen Haaretz at det ene offeret ble funnet med beina sammenbundet. Helsedepartementet på Gazastripen har samtidig meldt at noen av de andre ofrene hadde hendene bundet sammen.

– Mulig krigsforbrytelse

I et møte i FNs sikkerhetsråd torsdag sa FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk at drapene skaper ytterligere bekymring for at Israel begår krigsforbrytelser på Gazastripen.

Israel har foreløpig ikke svart på en henvendelse fra New York Times om å kommentere videoen.