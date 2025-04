Ukraina sørger over ofre for russisk angrep mot Zelenskyjs hjemby

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Angrepet rammet Kryvyj Rih fredag, og redningsarbeidet ble først avsluttet natt til lørdag.

Oleksandr Vilkul, lederen for byens militære administrasjon, kaller angrepet et massedrap på sivile. Han erklærer også at byen vil være i sorg fra mandag til onsdag.

– Barn, familier, eldre … Ballistiske rakett- og utpressingsangrep på boligområder og lekeplasser … Dette er ikke noe mindre enn massemord på sivile, sier han.

Mange sårede

Ytterligere 62 personer ble såret, hvorav tolv barn, ifølge guvernøren i fylket Dnipropetrovsk, Serhij Lysak.

– Dette er en form for smerte du ikke ønsker din verste fiende, sier han.

Det ukrainske forsvaret anklager Russland for igjen å spre uriktig informasjon ved å hevde at de angrep en samling av soldater i Kryvyj Rih.

– Raketten traff et boligområde med en lekeplass. Med dette siste bruddet på internasjonale menneskerettigheter viser den lumske fienden at den på ingen måte søker fred, men heller har til hensikt å fortsette sin invasjon og krig for å ødelegge Ukraina og alle ukrainere, skriver generalstaben på Telegram.

– Rammet vestlige instruktører

Angrepet er ett av de blodigste i Ukraina på flere uker.

Russlands forsvarsdepartement har hevdet at de gjennomførte et presisjonsangrep mot en restaurant der ukrainske kommandanter og vestlige instruktører var samlet.

Russland hevder også at de har skutt ned titalls ukrainske droner og at ukrainske styrker har angrepet russiske kraftanlegg 14 ganger i løpet av natten.

Ukraina sier på sin side at Russland natt til lørdag angrep Ukraina med 92 droner, hvorav 51 er skutt ned, og rundt 30 andre landet uten å gjøre skade.

Zelenskyj mener at rakettangrepet mot hjembyen hans viser at Russland ikke har noen interesse i å stanse krigen.

– Det er bare én årsak til at dette fortsetter – Russland ønsker ingen våpenhvile, og vi ser det. Hele verden ser det, sier han.

