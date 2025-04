Tre personer pågrepet i Malmö etter funn av ryggsekk med håndgranater

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De er siktet for grov overtredelse av loven om brannfarlige og eksplosive gjenstander, opplyser politiet lørdag.

Funnet ble gjort i Västra hamnen, et bolig- og næringslivsområde helt nede ved sjøen i sentrum av Malmö. Alarmen gikk like før klokka 18.30, deretter rykket bombeteknikere ut samtidig som et stort område ble sperret av. Mange fikk beskjed om å forlate boliger og andre bygninger.

Klokka 22 meldte politiet av faren var over. De kan fortsatt ikke svare på om håndgranatene skulle brukes til å ramme spesifikke mål, men sier at det er noe etterforskningen får vise.

– Vi snakker med personer og analyserer en viss kameraovervåking i området. Det finnes på ganske mange steder rundt omkring, så det forsøker vi å samle inn, sier politiets pressetalsperson Lina Friberg.