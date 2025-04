Senatet sier ja til lovendringer som skal muliggjøre Trumps omstridte kuttpolitikk

Vedtaket ble gjort natt til lørdag lokal tid etter et flere timer langt møte. 51 senatorer stemte ja, mens 48 stemte imot.

Det kommer samtidig som børsene i både USA og andre land har falt kraftig som følge av Trumps nye tollregime.

Demokratene er sterkt imot lovendringene, men i tillegg stemte to republikanske tungvektere imot, Susan Collins og Rand Paul.

Vedtaket baner vei for at Republikanerne de neste månedene kan gi grønt lys til Trumps omfattende skattelettelser i begge Kongressens kamre.

Rammeverket må også behandles i Representantens hus, som også har republikansk flertall.

– En katastrofe

Under debatten anklaget Demokratene Trumps parti for å legge grunnlaget for å fjerne amerikanernes sikkerhetsnett for å kunne betale for over 5000 milliarder dollar i skattekutt.

– Trumps politikk er en katastrofe, sa Senatets mindretallsleder, Chuck Schumer, som er demokrat fra New York.

Han sa det samme om Elon Musks effektiviseringsbyrå Doge, som de siste månedene har kuttet drastisk i offentlig virksomhet og sørget for at tusenvis av statsansatte er blitt permittert eller sagt opp.

Demokratene forsøkte samtidig å gjøre vedtaket så politisk smertefullt som mulig. Det gjorde de ved å foreslå over 20 endringer, som å forby skattekutt for de rikeste, stanse Trumps tolløkninger, beskytte det offentlige helseprogrammet Medicaid, sosialstønader og andre velferdsgoder.

Men alle ble nedstemt av Republikanerne. Det betyr imidlertid at partiet i neste års mellomvalg må forsvare at de har sagt nei.

Penger til massedeportering

Republikanerne har på sin side presentert endringene som en måte å hindre skatteøkninger for amerikanere flest. De har hevdet at hvis forslagene ikke blir vedtatt, så vil skattelettelsene som Republikanerne fikk innført i 2017, utløpe i slutten av 2025.

Senatets vedtak innebærer også at det bevilges 175 milliarder dollar for å styrke Trumps massedeportering av innvandrere, samt ytterligere 175 milliarder dollar til forsvarsdepartementet Pentagon, som skal brukes til å bygge opp militæret.

Les også: USA-ekspert: – Elon Musk gjorde dødssynden

– Fikk oppdrag av velgerne

Den republikanske senatoren John Barrasso viser til at amerikanske velgere ga Republikanerne et oppdrag og et mandat i valget i november, som Senatet nå har levert på.

– Dette betyr at løftene våre om å sikre grensen, gjenoppbygge økonomien vår og gjenopprette fred gjennom styrke, blir innfridd, sa Barrasso.

Saken sendes nå videre til Representantenes hus, der speaker Mike Johnson kan komme til å holde en avstemning allerede neste uke.

Republikanerne i Senatet og Representantenes hus er imidlertid uenige på flere punkter, noe som betyr at det må forhandles om et endelig vedtak før Trump kan signere lovendringene.

Les også: Musk er ikke den første: – Trakk i trådene bak presidenten

Les også: Ekspert tviler på «Trump-smutthull» i 2028: – Helt urealistisk

Les også: Dette mener nordmenn om Trumps politikk