Russland hevder å ha drept utenlandske instruktører – Ukraina sier barn ble drept

Forsvarsdepartementet i Moskva hevder rakettangrepet fredag var rettet mot en restaurant der et møte mellom de ukrainske militæroffiserene og de vestlige instruktørene fant sted, samt at «opptil 85 soldater og utenlandske offiserer ble drept».

Det skal dreie seg om et sted i Kryvyj Rih, som er hjembyen til president Volodymyr Zelenskyj.

Tidligere fredag meldte myndighetene i Ukraina at minst 16 mennesker var drept i et russisk rakettangrep mot et boligområde i Kryvyj Rih. Dette tallet ble senere oppjustert til 18, blant dem ni barn, ifølge lokale myndigheter.

I tillegg ble en person drept i et droneangrep, ifølge byens militæradministrasjon.

De ukrainske militærstyrkene uttalte natt til lørdag at Russland igjen sprer uriktig informasjon ved å hevde at de hadde angrepet en samling av soldater i Kryvyj Rih.

– Raketten traff et boligområde med en lekeplass. Gjennom dette siste bruddet på internasjonale menneskerettigheter viser den lumske fienden at den på ingen måte søker fred, men heller har til hensikt å fortsette sin invasjon og krig for å ødelegge Ukraina og alle ukrainere, skriver generalstaben på Telegram.

Meldingene kommer samtidig som USAs president Donald Trump har forsøkt å presse Russland til å gå med på en våpenhvile i Ukraina.

