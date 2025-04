Pentagon bekrefter at NSA-sjefen må gå

Han går også av som leder for U.S. Cyber Command. Tidligere har avisa Washington Post meldt at Haugh ville bli oppsagt.

– Forsvarsdepartementet takker general Timothy Haugh for hans ti år lange tjeneste for nasjonen vår, med høydepunktet som sjef for USAs cyberkommando og direktør for Nasjonal sikkerhetsbyrå. Vi ønsker ham og familien alt godt, skriver Pentagon-talsperson Sean Parnell i en uttalelse.

Verken Pentagon eller Det hvite hus har gitt noen begrunnelse for sparkingen.

Ifølge AP er det nå uklart hvem som leder de to aktuelle etterretningsenhetene. Nyhetsbyrået melder også at Wendy Noble, NSAs sivile nestleder, har fått sparken, noe Washington Post også skrev torsdag.

National Security Agency (NSA) antas å ha over 30.000 ansatte og driver signaletterretning – som blant annet kan være avlytting av telefonsamtaler eller overvåking av elektronisk kommunikasjon.

Les også: USA-ekspert: – Elon Musk gjorde dødssynden

Les også: Musk er ikke den første: – Trakk i trådene bak presidenten

Les også: Ekspert tviler på «Trump-smutthull» i 2028: – Helt urealistisk

Les også: Dette mener nordmenn om Trumps politikk