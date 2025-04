Nå har Trumps «grunntoll» trådt i kraft

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den amerikanske tollen gjelder for varer fra alle land. Trumps tiltak har skapt enorm uro i markedene verden over.

Trump har varslet 15 prosent toll på norske varer, men den øverste delen trer ikke i kraft før onsdag 9. april.

En rekke land får enda høyere satser. Blant dem er alle EU-land, med 20 prosent, Japan med 24 prosent, og Kina med 34 prosent, som kommer på toppen av en tollsats på 20 prosent som Trump tidligere har innført på kinesisk import.

Kinesiske myndigheter har varslet at de vil bringe USA inn for Verdens handelsorganisasjon og begrense eksporten av sjeldne jordarter brukt i avansert medisinsk og elektronisk teknologi. Flere andre av USAs viktige handelspartnere har vært mer rolige i tonen mens de tar handelskonflikten inn over seg.

Økonomer har advart om at tollsatsene kan dempe veksten og øke inflasjonen. Men Trump bedyrer på sin egen Truth Social-plattform at han aldri vil endre sin politikk.

