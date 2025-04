Musk ønsker seg «null toll» mellom Europa og USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg håper det blir enighet om at både Europa og USA, ideelt sett etter mitt syn, skal bevege seg mot en situasjon med null toll, sa Musk i en videooverført tale til helgens landsmøte i det italienske regjeringspartiet Lega i Roma.

– Dette vil i praksis opprette en frihandelssone mellom Europa og Nord-Amerika, fortsatte Musk, få dager etter at Trump varslet høye tollsatser på varer fra store deler av verden.

I Trumps nye tollregime vil varer fra EUs medlemsland bli ilagt en ekstratoll på 20 prosent i USA. EU mener tollen er skadelig og uberettiget og har lovet gjengjeldelse, men er samtidig åpen for forhandlinger.

Frihandelssamtaler fra 2013

Et opptak fra Musks tale ble lagt ut på X av Legas partileder, Italias nasjonalistiske visestatsminister Matteo Salvini.

Tesla- og SpaceX-sjefen har lenge hatt et godt forhold til Italias statsminister Giorgia Meloni, som tilhører et annet ytre høyreparti, Italias brødre.

Forhandlingene om en mulig frihandelsavtale mellom USA og EU – Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – startet i 2013. Samtalene ble lagt på is da Trump ble valgt til president i USA første gang i 2016.

Les også: – Venstresiden våkner til live igjen

Mulig Musk-exit

Trump har både under sin andre valgkamp og etter innsettelsen i januar markert seg som en stor tilhenger av tollmurer.

Musk regnes som en av verdens rikeste menn og bidro med store pengesummer til Trumps valgkamp. Da Trump ble innsatt, ga han Musk ansvaret for å lede et nyopprettet effektiviseringskontor (Doge) som siden har markert seg med massive kutt i offentlig virksomhet og arbeidsplasser.

Denne uka har det vært spekulert på om Musk kan være på vei ut av rollen som nær rådgiver for Trump. Det hvite hus har bekreftet at han får en mindre profilert politisk rolle når arbeidet i Doge er over. Når det skjer, er fortsatt uklart.

Les også: – Nå må vi diskutere om vi bør ha norske atomvåpen

Håper på tett partnerskap

Til de italienske politikerne lørdag sa Musk også at han håper USA og Europa kan «etablere et svært tett partnerskap».

Musk sier også at han er tilhenger av «mer frihet for folk til å bevege seg mellom Europa og Nord-Amerika» i forbindelse med jobb.

– Det har helt klart vært mitt råd til presidenten, sier Musk, som gjentar at han er sterkt imot det han mener er masseinnvandring.

Musk kommer selv opprinnelig fra Sør-Afrika, før han innvandret til Canada og deretter flyttet til USA.

Les også: Ekspert:– Stiller større krav til lojalitet nå enn tidligere

Les også: Massiv norsk motstand mot Trumps politikk: – Skaper usikkerhet

Les også: Peggy Hessen Følsvik: – Sykelønna er politikk (+)