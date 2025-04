Minst ti håndgranater funnet i ryggsekk i Malmö

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De ble ifølge politiet funnet i en ryggsekk i bydelen Västra hamnen, som blant er kjent for høyhuset Turning Torso.

Politiet ble varslet om funnet like før klokka 18.30. Tre kvarter senere ble det utstedt en såkalt VMA – viktig melding til allmennheten. Den innebar en oppfordring til innbyggere i området om å holde seg innendørs og holde seg unna vinduer, samt respektere politiets sperringer.

Senere på kvelden ankom bombegruppa for å ta hånd om håndgranatene, og like etter klokka 22 var faren over.

– Vår VMA kommer til å bli opphevet, slik at sperringene blir redusert, og forhåpentligvis kan alle beboere og alle andre bevege seg fritt i området, sier politiets pressetalsperson Evelina Olsson til nyhetsbyrået TT.

Hun er ikke kjent med nøyaktig hvor mange håndgranater det dreide seg om.

– Men en har sagt minst ti, legger pressetalspersonen til.

Ingen er pågrepet i saken, som etterforskes som brudd på loven om brannfarlige og eksplosive gjenstander.