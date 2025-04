Minst 86 palestinere drept i israelske angrep siste døgn, ifølge Gazas helsemyndigheter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Oppdateringen innebærer at minst 1249 mennesker er drept og over 3000 såret siden Israel gjenopptok krigen 18. mars.

Siden krigen startet for halvannet år siden, er minst 50.609 mennesker drept i israelske angrep på Gazastripen, mens 115.063 er såret, ifølge palestinske tall, som regnes som troverdige av FN.

Lørdag morgen ble det meldt om en rekke luftangrep over hele Gazastripen, Ifølge Al Jazeera var mange av dem rettet mot Khan Younis i sør og mot Gaza by lenger nord. Helsearbeidere har opplyst at minst ti mennesker ble drept i morgentimene.

Nyhetskanalen melder også at det fortsatt pågår en større israelsk bakkeoperasjon i Rafah helt i sør, der soldater tilsynelatende forsøker å etablere en ny vei som kan føre til enda en oppsplitting av Gazastripen ved å avskjære Rafah fra byen Khan Younis noen kilometer lenger nord.