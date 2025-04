Kilde: Taiwan-utsending i USA for samtaler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skjer bare dager etter at Kina holdt en omfattende militærøvelse, der de blant annet skal ha trent på angrep mot viktige havner og kraftinfrastruktur på Taiwan, og sier de har skutt skarpt i områdene nær øya.

Joseph Wu har ledet en delegasjon for et møte kjent som «spesialkanalen», ifølge Financial Times. Dette er USAs president Donald Trumps første bruk av kanalen siden han igjen var på plass i Det hvite hus 20. januar.

Kilden, som oppgis å ha kjennskap til saken, opplyste dette til Reuters fredag.

USA har ikke formelle diplomatiske forbindelser med Taiwan, men er likevel øyas viktigste internasjonale støttespiller og hovedleverandør av våpen. USA har fordømt militærøvelsen.

Taiwan er bare ett av spenningsområdene mellom USA og Kina, hvis forhold har blitt satt på prøve av flere saker som menneskerettigheter, opprinnelsen til covid-19 og handelstoll, inkludert tiltak iverksatt av Trump denne uka.

Kina gjør krav på Taiwan, som har vært selvstyrt siden kommunistene tok makten etter den kinesiske borgerkrigen i 1949.

Det store flertallet av verdens land, blant dem Norge, anerkjenner «ett Kina»-prinsippet, noe som innebærer at demokratisk styrte Taiwan ikke er anerkjent som selvstendig stat. Mange land har imidlertid uoffisielle bånd til Taiwan.

