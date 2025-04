Wall Street raser videre nedover – faller mer enn 5 prosent

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed går det mot en ny blodrød dag i det amerikanske aksjemarkedet, i kjølvannet av president Donald Trumps nye tollsatser.

Litt mer enn en time før børsslutt hadde indeksen S&P 500 stupt 5,8 prosent. For Nasdaq-indeksen var fallet nesten like dypt.

Kinesiske myndigheter kunngjorde tidligere fredag at de innfører 34 prosent toll på import av alle amerikanske varer. Dette var et svar på Trumps økning av tollen på kinesiske varer med like mange prosent.

Det ble en brutal dag på New York-børsene torsdag, den første handelsdagen etter at Trump varslet de nye tollsatsene. Nasdaq-indeksen falt hele 6 prosent, mens S&P 500 sank 4,8 prosent. Dow Jones-indeksen endte ned 4 prosent.

Nedgangen var den største siden det kraftige børsfallet utløst av koronapandemien i 2020.

Fredagen har vært preget av kraftige børsfall i Europa, og Dax-indeksen i Tyskland sank 5 prosent.