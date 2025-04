Powell mener Trumps toll vil øke inflasjonen og dempe veksten i USA

Powell kommenterte fredag for første gang det drastiske tollregimet som Trump presenterte onsdag og som har ført til kraftig uro på verdens børser.

Både tollsatsene og konsekvensene for økonomien og prisveksten er «betydelig større enn ventet», sier Powell i den skriftlige uttalelsen.

Trolig ingen rentekutt

Han sier også at tollen «høyst sannsynlig» kommer til å føre til «i det minste en midlertidig økning i inflasjonen».

– Det er også mulig at effektene blir mer vedvarende, tilføyer sentralbanksjefen.

– Vi er forpliktet til å sørge for at en engangsøkning i prisnivået ikke blir et pågående inflasjonsproblem, sier Powell i uttalelsen.

At han legger såpass mye vekt på inflasjon, kan peke i retning av at sentralbanken Federal Reserve vil la styringsrenten forbli uendret de neste månedene. Den ligger på rundt 4,3 prosent.

Det vil trolig bli mottatt med skuffelse på Wall Street, der analytikere har forventet fem rentekutt bare i år.

Trump-oppfordring

Trump har flere ganger siden han ble innsatt som president for en ny periode, oppfordret Powell til å senke rentene. Han gjentok dette fredag, dagen etter det kraftigste børsfallet i USA siden pandemien.

– Kutt rentene, Jerome, slutt å leke politikk, skrev Trump i sosiale medier.

Presidenter i USA har tradisjonelt avstått fra å kommentere avgjørelsene til sentralbanken, som skal operere uavhengig.

Denne uka har Powells kolleger i USAs sentralbank kommet med uttalelser som tyder på at de er bekymret for at økonomien blir dratt i ulike retninger de neste månedene. De frykter at høye tollsatser kan drive prisene oppover, samtidig som svekket tillit og prissjokk kan føre til lavere vekst og forbruk.