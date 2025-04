Trump til investorer: – Politikken min kommer aldri til å endres

– Til de mange investorene som kommer inn i USA og investerer masse penger, politikken min kommer aldri til å endres, skriver han i store bokstaver på sin egen meldingsplattform Truth Social fredag.

Meldingen kommer dagen etter at aksjekurser og oljepriser raste som følge av at Trump onsdag kunngjorde nye tollsatser. Den amerikanske presidenten har blant annet varslet at han innfører 10 prosent toll på nesten all import til USA.

I tillegg innfører han skreddersydde tollsatser på over 60 land. Blant annet blir varer EU ilagt en ekstratoll på 20 prosent, mens varer fra Norge får en ekstra tollsats på 15 prosent.

– Dette er en god tid for å bli rik, rikere enn noensinne før, skriver Trump videre – også dette i store bokstaver og krydret med tre utropstegn.

Wall Street og de toneangivende børsene i Europa endte med blodrøde tall torsdag, og fredag fortsatte nedgangen i Europa.