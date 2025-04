Komiker Russell Brand siktet for voldtekt og overgrep

Siktelsen knytter seg til hendelser som skal ha funnet sted mellom 1999 og 2005.

Brand er siktet for et tilfelle av voldtekt, et tilfelle av usømmelig overgrep, et tilfelle av oral voldtekt og to tilfeller av seksuelle overgrep. Til sammen er Brand siktet for lovbrudd mot fire forskjellige kvinner.

Brand har tidligere uttalt at han aldri har hatt sex uten samtykke. I 2023 meldte avisen Sunday Times og en dokumentarserie på Channel 4 at fire kvinner hadde anklaget Brand for overgrep, inkludert en voldtekt, mellom 2006 og 2013.

London-politiet ber fredag alle som har blitt berørt av saken eller som har informasjon, om å stå fram og kontakte politiet. Brand har de siste årene erstattet karrieren som komiker med et virke som kommentator på internett.