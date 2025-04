Kina slår tilbake mot Trumps toll

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kina sier samtidig at de også har klaget USA inn til Verdens handelsorganisasjon (WTO).

I tillegg innfører de eksportkontroll på sju ulike sjeldne jordarter, blant annet gadolinium, som ofte brukes i MR-undersøkelser, og yttrium, som brukes i mange elektroniske varer.

Det kinesiske handelsdepartementet åpner imidlertid en dør til forhandlinger. I en uttalelse oppfordrer de Trump til å umiddelbart fjerne tollsatsene og heller løse saken gjennom dialog.

USA innførte Kina-toll

Trump kunngjorde onsdag en 34 prosents økning av tollen på varer fra Kina. Ettersom han fra før har innført 20 prosents toll på kinesisk import, blir tollsatsen på hele 54 prosent.

Onsdag kveld sa det kinesiske handelsdepartementet at de på det sterkeste motsetter seg tollsatsene. I uttalelsen het det at Kina «vil iverksette mottiltak for å beskytte sine egne rettigheter og interesser».

I tillegg fjerner Trump tollfritaket på småpakker fra Kina, noe som trolig vil bety en kraftig nedgang i amerikanernes kjøp av billige kinesiske produkter på nettet.

Viktige handelspartnere

Kina har tidligere i år svart økte tollsatser med å innføre en ekstratoll på mellom 10 og 15 prosent på amerikanske jordbruksprodukter, som kylling, hvete, mais, bomull og svinekjøtt.

I tillegg har Kina innført straffetiltak mot en rekke amerikanske selskaper som har solgt våpen til Taiwan.

Kina har i mange år vært blant USAs viktigste handelspartnere. I 2024 handlet landene for rundt 582 milliarder amerikanske dollar seg imellom, ifølge amerikanske myndigheter.

