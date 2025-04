Sør-Koreas president avsatt – dramatisk fall fra makten

Opplesningen av avgjørelsen i landets forfatningsdomstol ble sendt direkte på TV og varte en snau halvtime. Senere fredag ba Yoon om unnskyldning til befolkningen.

– Jeg beklager at jeg ikke greide å leve opp til deres forventninger. Jeg vil alltid be for det sørkoreanske folket, sa Yoon til TV-stasjonen YTN.

Han må nå forlate presidentpalasset og har også mistet sin rettslige immunitet. Det betyr at han risikerer en lang og komplisert rettssak anklaget for maktmisbruk. Blir han kjent skyldig, kan det bety mange år i fengsel eller til og med dødsstraff.

Valg i juni?

Kona hans, forretningskvinnen Kim Keon-hee, risikerer dessuten å bli etterforsket for korrupsjon. Som president la Yoon ned veto i nasjonalforsamlingen mot flere forsøk på å etterforske henne.

For Sør-Korea betyr avsettelsen at det skal holdes presidentvalg innen 60 dager. Mest sannsynlig holdes valget i begynnelsen av juni, ifølge sørkoreanske medier.

Favoritten er inntil videre opposisjonsleder Lee Jae-Myung, som tilhører venstresiden og Det demokratiske partiet. Det har tradisjonelt hatt en mykere innstilling til Nord-Korea enn hva Yoons høyreorienterte parti har hatt.

Ulovlig unntakstilstand

Yoons dramatiske fall fra makten startet da han 3. desember innførte unntakstilstand og blant annet begrunnet den med trusler fra Nord-Korea.

Kritikere mente imidlertid at avgjørelsen vel så mye kunne skyldes at han hadde store problemer med å få gjennom et budsjettforslag i den sterkt splittede nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har flertall.

Unntakstilstanden ble møtt med massive demonstrasjoner, og soldater som var utplassert ved nasjonalforsamlingen, måtte vike for politikere som ville inn. De nektet å følge ordren om at all politisk virksomhet måtte innstilles. Samme dag vedtok de at unntakstilstanden måtte oppheves.

Brøt grunnloven

– Den tiltalte erklærte ikke bare unntakstilstand, men brøt også grunnloven og lovene ved å mobilisere militære styrker og politiet for å hindre utøvelsen av lovgivende myndighet, sa sjefdommer Moon Hyung-bae da han leste opp dommen.

Han sa også at Yoons lovbrudd har hatt så store ringvirkninger at fordelene ved å avsette ham langt overgår ulempene. Retten slo dessuten fast at den nasjonale krisen som må ligge til grunn for en unntakstilstand, ikke var til stede. Avgjørelsen var enstemmig.

Millioner av mennesker hadde fredag samlet seg over hele landet for å støtte eller fordømme Yoon. Ved en markering mot Yoon nær det gamle kongepalasset brøt folk ut i gledestårer og dans da kjennelsen ble kunngjort.

Støttespillerne hans har imidlertid gått løs på politibiler, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

– Har det forferdelig

En av Yoons advokater sier til Reuters at den nå avsatte presidenten har det forferdelig – og mener at domstolens avgjørelse var politisk motivert.

Domstolen har vurdert Yoons politiske skjebne etter at nasjonalforsamlingen vedtok å stille ham for riksrett i desember. Siden da har han vært fratatt sine fullmakter og vært erstattet av en midlertidig president.

Inntil videre er det statsminister Han Duck-soo som leder regjeringen som fungerende president. Han fikk tilbake jobben i forrige uke etter at forfatningsdomstolen avviste riksrettssaken mot ham.

