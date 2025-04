FN-topp: Drap på ambulansearbeidere i Gaza kan være krigsforbrytelse

Volker Türk deltok da saken ble diskutert i FNs sikkerhetsråd torsdag.

– Jeg er forferdet over de nylige drapene på 15 helsearbeidere og humanitære hjelpearbeidere, som vekker ytterligere bekymring for at den israelske hæren begår krigsforbrytelser, sa Türk.

Drapene ble begått i Rafah sør på Gazastripen 23. mars, og først en uke senere fikk palestinske redningsmannskaper lov til å reise inn i området for å hente ut likene. Da var de og flere ambulanser begravd i en sandhaug, i det FN sier var en massegrav.

Åtte av de drepte jobbet som ambulansearbeidere for Røde Halvmåne, mens én jobbet for FN. De andre var ute på oppdrag for det palestinske sivilforsvaret.

Israelske tjenestepersoner har hevdet at de angrep det de kaller terrorister.

Lette etter kolleger

Ifølge FNs nødhjelpskontor (OCHA) ble det første utrykningsteamet drept av israelske soldater 23. mars, mens de andre teamene ble drept en etter en idet de rykket ut for å lete etter sine savnede kolleger.

– Dette er et av de mørkeste øyeblikkene i denne krigen som har skaket grunnvollene til vår felles menneskelighet, sier presidenten i Palestinsk Røde Halvmåne, Younes Al-Khatib, som også deltok på møtet i Sikkerhetsrådet.

Turk mener det trengs en uavhengig, rask og grundig etterforskning av hva som skjedde.

– Ofrene ber om rettferdighet

– Sjelene til Mostafa, Ezzedine, Saleh, Riffat, Mohammad Bahloul, Mohammed al-Heila, Ashraf og Raed ber om rettferdighet. Kan dere høre dem? spurte han, og krevde å få vite skjebnen til et 16. team-medlem som fortsatt er savnet.

– Det er også verdt å merke seg at under kommunikasjonen med teamet kunne sentralen høre en samtale på hebraisk mellom de israelske styrkene og teamet, noe som betyr at noen fortsatt var i live da de israelske styrkene hadde kontroll over dem, sa Al-Khatib videre.

Under møtet fordømte Türk også Israel for å ha blokkert nødhjelpsforsyninger til Gazastripen i en måned og for å ha gjenopptatt krigen etter nesten to måneder med våpenhvile. De lidelsene som den palestinske sivilbefolkningen er påført som følge av blokaden og beleiringen av Gaza utgjør en form for kollektiv avstraffelse, framholdt Türk.

– Det kan også bety at sult brukes som en krigsmetode, sa han.

Refser israelske utsagn

Türk uttrykte samtidig stor bekymring for uttalelser fra israelske regjeringsmedlemmer om at Israel vil «ta, dele opp og kontrollere territoriet Gazastripen».

– Alt dette skaper alvorlig bekymring for at det begås internasjonale forbrytelser, og de går på tvers av folkerettens grunnleggende prinsipp når det gjelder ervervelse av territorium med makt, sa han.

Samme dag meldte Gazas helsemyndigheter at minst 1163 mennesker er drept i israelske angrep siden Israel gjenopptok krigen 18. mars, og at dødstallet har steget til 50.523.

Siden tallet ble offentliggjort, har israelske angrep tatt enda flere liv. Blant annet 33 mennesker som ble drept da Israel angrep tre skolebygg med internt fordrevne torsdag kveld.

