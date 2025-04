Delstater vil stanse Trumps endring av valgreglene – «grunnlovsstridig»

Søksmålet er det fjerde mot presidentordren som ble utstedt for ei uke siden.

Blant annet tar søksmålet for seg nye krav om at folk må fremlegge dokumentasjon på statsborgerskap når de registrerer seg for å stemme, samt et krav om at alle poststemmer må være mottatt innen valgdagen.

– Presidenten har ingen myndighet til å gjøre noe av dette, skriver delstatenes justisministre i et dokument til retten.

– Valgordren er grunnlovsstridig, antidemokratisk og uamerikansk, legger de til.

Stikk i strid med hva president Donald Trump hevder i presidentordren har valgfunksjonærer uttalt at de siste valgene har vært blant de sikreste i USAs historie. Det har ikke vært noen indikasjon på omfattende valgfusk, heller ikke da Donald Trump tapte for demokraten Joe Biden i 2020.

Trump har vist til at ordren hans sikrer valget mot ulovlig stemmegivning fra ikke-statsborgere, selv om flere studier og undersøkelser i delstatene har vist at dette er sjeldent.

Søksmålet ble anlagt ved den føderale domstolen i Massachusetts av justisministrene i Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Rhode Island, Vermont og Wisconsin.

