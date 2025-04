Netanyahu besøker Ungarn – Orban vil trekke seg fra ICC

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag utstedte en arrestordre på Netanyahu i november. Bakgrunnen er at han anklages for medvirkning til krigsforbrytelser på Gazastripen.

Nå melder Ungarn at landet ikke lenger vil være medlem av domstolen.

– Ungarn vil trekke seg fra Den internasjonale straffedomstolen. Regjeringen vil starte utmeldingsprosedyren torsdag, innenfor rammeverket av grunnloven og internasjonale lover, sa stabssjefen til statsminister Viktor Orban, Gergely Gulyas, i en kort kunngjøring torsdag, som ble publisert på Facebook.

Nyheten kom samme morgen som Netanyahu ankom Budapest, på det som er hans første reise til Europa etter at ICC utstedte arrestordren. Her skal han blant annet møte Orban, og først søndag er han ventet å være tilbake i Israel.

Plikt til å pågripe

– Velkommen til Budapest, Benjamin Netanyahu, skrev Ungarns forsvarsminister Kristof Szalay-Bobrovniczky i sosiale medier etter å ha tatt imot Netanyahu på flyplassen.

Som medlem av ICC har Ungarn plikt til å pågripe Netanyahu. Orban har imidlertid kalt arrestordren for en grov fornærmelse og gjort det klart at det er uaktuelt å pågripe den israelske lederen.

Ikke lenge etter at ICC utstedte arrestordren, inviterte han Netanyahu til Ungarn.

Israel er ikke medlem av ICC, som skal sørge for at personer som anklages for krigsforbrytelser – deriblant folkemord – stilles til ansvar.

Sanksjoner fra Trump

Det er heller ikke USA, og etter at Donald Trump igjen ble president, har USA innført sanksjoner mot domstolen. De innebærer blant annet av verdier som domstolen måtte ha i USA, blir tilbakeholdt, og at personer som jobber for ICC, nektes innreise til USA.

Sanksjonene er blitt møtt med kraftige reaksjoner fra blant annet EU og FN, som mener at sanksjonene øker faren for at mennesker som begår alvorlige krigsforbrytelser, slipper straff.

Israel har på sin side hyllet Trumps beslutning.

Domstolen har ingen maktmidler som kan brukes til å tvinge medlemsland til å pågripe ettersøkte personer.

Les også: Orban inviterer Netanyahu til Ungarn – lover å ikke pågripe ham