Rubio fikk Grønland-kritikk av dansk kollega

Møtet fant sted torsdag i forbindelse med Natos utenriksministermøte i Brussel. Rasmussen sier han fortalte Rubio at Trumps uttalelser om Grønland «ikke på noen måte er holdbare».

– Det er klart at jeg brukte muligheten til å slå noen ting fast på vegne av kongeriket, sa Rasmussen etter møtet.

USAs utenriksdepartement bekrefter møtet mellom de to, men unnlater å nevne at Grønland ble tatt opp. Istedenfor heter det at de to utenriksministrene snakket om Nato-saker.

– Partene diskuterte felles prioriteringer, inkludert økningen av forsvarsutgifter og byrdefordeling i Nato, samt håndtering av trusler mot alliansen, står det i USAs uttalelse.

USAs president Donald Trump har gjentatte ganger hevdet at USA burde overta Grønland fra Danmark. Senest i et intervju med NBC News søndag sa han at han var 100 prosent sikker på at USA «vil få» Grønland. Han ville ikke utelukke bruk av militærmakt for å få det som han vil.