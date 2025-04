J.D. Vance: Elon Musk forblir en rådgiver for Trump

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Doge har mye arbeid å gjøre, og det kommer til å fortsette etter at Elon drar. Men han kommer til å fortsette å være en venn og rådgiver til både meg og presidenten, sier Vance til TV-kanalen Fox News.

Nettsiden Politico siterte onsdag anonyme kilder på at Musk er på vei ut av rollen som nær rådgiver for USAs president Donald Trump. Angivelig har Trump fortalt flere regjeringsmedlemmer at Musk kommer til å tre tilbake i løpet av de neste ukene.

Det hvite hus’ pressetalsperson Karoline Leavitt kalte Politicos artikkel «søppel», uten å direkte avvise noen av nettavisens opplysninger.

I stedet viste hun til tidligere offentlige uttalelser fra Trump og Musk. Begge skal ha sagt at Musk vil tre tilbake fra offentlig tjeneste som «offentlig spesialansatt» når arbeidet hans i det såkalte effektiviseringsorganet Doge er over.

Musk – ansett som verdens rikeste mann – har i dag en rolle som rådgiver for Trump, ikke minst ved at han fronter Doge.

Ifølge Politico er Trump fornøyd med Musk og Doge. Likevel skal begge mennene nå være enige om at Musk snart bør konsentrere seg om selskapene sine og få en mindre profilert politisk rolle.

