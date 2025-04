EU kalibrerer sitt svar på Trump-tollen

Han skal fredag møte EU-landenes ambassadører for å diskutere veien videre.

Trump kunngjorde onsdag kveld at USA legger straffetoll på varer fra land verden over. EU rammes av tollsatser på 20 prosent, og 25 prosent for biler og bildeler. For Norges del er satsen satt til 16 prosent.

Advarer

– Grunnløse tollbarrierer vil uunngåelig slå tilbake, slår Sefcovic fast.

Men EU vil fortsatt vise seg villige til å forhandle. Derfor vil man vente til 9. april, når Trump-tollen trer i kraft, med å komme med et svar.

– Vi vil handle på en rolig, nøye utfaset og samlet måte mens vi kalibrerer vårt svar. Men vi vil ikke stå passivt og se på, advarer Sefcovic.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen understreket torsdag morgen at EU er rede til å svare på det hun kaller «et stort slag mot verdensøkonomien».

Ramme amerikansk tek

Samtidig advarer Frankrike og Tyskland om at EU kan ramme amerikanske teknologiselskaper som opererer i Europa med straffeskatt.

Tysklands statsminister Olaf Scholz omtaler Trump-tollen som «grunnleggende feil».

Polens statsminister Donald Tusk omtaler på sin side Trump-tollen som «et smertefullt og bittert slag» fra sin nærmeste allierte.

– Straffetollen kan senke Polens bruttonasjonalprodukt med 0,4 prosent. Men vi vil overleve, skriver han på X.

Ulike svar

EU kan svare på ulike måter. Blant disse er:

* Ved å legge toll på amerikanske varer og tjenester. Her vil EU gå etter de tingene som svir mest for amerikanerne.

* Stramme inn reglene for store tek-selskaper som X, Google, Amazon og Meta.

* Begrense amerikanske selskapers mulighet til å delta i anbud i Europa. Dette kan særlig ramme amerikanske energi- og konsulentselskaper.

Norsk engstelse

I tillegg kan EU legge egne tollmurer rundt unionen som et beskyttelsestiltak for å hindre at varer fra andre land dumpes i Europa.

I Norge er det stor engstelse for at vi kan havne på utsiden av slike murer, noe som vil ramme norsk næringsliv hardt ettersom nesten 70 prosent av alt Norge eksporterer, går til Europa.

Mandag skal både statsminister Jonas Gahr Støre, sjefene for LO og NHO og representanter for norsk næringsliv til Brussel for å overbevise kommisjonen om at Norges plass er innenfor eventuelle beskyttelsestiltak.