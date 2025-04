Eide: USAs forsvarskrav og nye tollmurer henger ikke på greip

Det henger heller ikke sammen med USAs krav om at europeiske forsvarsinvesteringer må opp på fem prosent av BNP, mener han.

– Det er en av de mest åpenbare koblingene til dette møtet. For hvis vi nå får resesjon i verdensøkonomien, også i vestlige land, blir mulighetene for å øke forsvarsbudsjettene mye mindre. Så hvis man vil ha et sterkt Nato, så bør man sørge for å ha mest mulig økonomisk vekst i Nato-landene, sier Eide til NTB.

I Nato-traktatens artikkel 2 heter det at landene forplikter seg til å «fremme vilkårene for stabilitet og velferd» og skal unngå å bruke økonomiske maktmidler mot hverandre.

Trumps tollmurer, som ble kunngjort onsdag kveld, gjør det stikk motsatte, mener Eide.

Les også: Økonom om tollen: – Vil ikke virke slik Trump ønsker

Les også: Trumps nye tollsatser rammer land over hele verden: – Kritisk for Norge