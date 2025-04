Ingen klarhet om nytt prosentmål i Nato

På Natos utenriksministermøte i Brussel torsdag ble ingenting avklart, opplyser utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

– Nå skal man fram mot toppmøtet diskutere om man skal sette et høyere mål. Her er det ikke noen konklusjon ennå, sier Eide til norsk presse.

Samtidig tror han mye vil skje fram mot Nato-toppmøtet i juni, der planen er å vedta et nytt prosentmål på hvor mye av sitt bruttonasjonalprodukt (BNP) landene skal bruke på forsvar.

Saken blir tema når Natos utenriksministre samles til et uformelt møte i Tyrkia i mai.

Væpnet med femprosentmål

USAs utenriksminister Marco Rubio ankom sitt første Nato-møte torsdag væpnet med en klar beskjed:

Europeiske land må jekke opp forsvarsbudsjettene sine til 5 prosent av BNP for å ta igjen det USA omtaler som etterslepet.

I det minste vil han ha en klar plan på bordet for hvordan dette skal oppnås.

Nato-sjef Mark Rutte har på sin side flere ganger uttalt at et nytt mål må være «nord for» 3 prosent.

Fra ulike hold er det imidlertid blitt påpekt at et femprosentmål er totalt urealistisk. Store EU-land som Spania og Italia har fortsatt ikke greid å nå toprosentmålet, som ble vedtatt i 2014.

På spørsmål om hvor realistisk et slikt mål er, svarer Eide:

– Det er i hvert fall veldig mye mer enn USA bruker på forsvar.

I Europa er det foreløpig kun Polen, Litauen og Estland som kan bryske seg med et femprosentmål.

Norge nådde 2 prosent i fjor og kommer til å nå 3 prosent i 2036, ifølge langtidsplanen for Forsvaret.

Krever enighet om trusselbilde

Eide påpeker på sin side at om man skal tallfeste et nytt mål, må man også være enige om hvem fienden er.

– Vi må være enige om hva som er den definerende hovedtrusselen for alliansen. Altså, vi europeere betaler gjerne mer, men da må vi vite at vi er enige om hvilket problem vi skal løse.

– For det er jo ikke slik at man bruker penger på forsvar for moro skyld, man bruker dem for et formål. Og da er det viktig at man vet hva man skal definere alliansen rundt, sier han.

For Eide er svaret åpenbart:

– Skal man argumentere for mer forsvar, så må vi også være enige på tvers av Atlanteren om at Russland er hovedtrusselen, slår han fast.

Urolige for Trump-Putin

Mange, både i Nato og utenfor, har vært urolige for om USAs Donald Trump går for langt i å tekkes Russland og Vladimir Putin i forhandlingene om Ukraina.

Eide er samtidig fornøyd med de klare signalene fra USAs utenriksminister Marco Rubio.

– Han var veldig tydelig på at USA står bak Nato, skal forbli i Nato, at artikkel 5 gjelder, og at de ønsker et godt samarbeid med alle sine allierte i Nato. Så det mener jeg var en bra start på møtet, sier han.

Artikkel 5 slår fast at et angrep på ett Nato-land, er et angrep på alle.