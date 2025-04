Ytre høyres «kronprins» kan erstatte Le Pen: – Svigermors drøm-profil

Le Pen ble dømt til fire års fengsel og funnet skyldig i misbruk av EU-midler mandag. Det betyr også at ytre høyre-politikeren forbys å holde politiske verv de neste fem årene.

Dermed kan presidentdrømmen og Rassemblement nationals (Nasjonal samling) store håp være knust. Valget i 2027 så ut til å være hennes aller beste sjanse etter å ha tapt for Emmanuel Macron og partiet Renaissance to ganger på rad.

Dommen har satt sinnene i kok blant partiets velgere.

– Blant de som tilhører Nasjonal samling er det full oppstandelse. Der hevder man at demokratiet er henrettet og at det er en demokratisk skandale. De maner til en folkelig, fredelig mobilisering, og det tas til orde for en politisk motstandskamp mot denne dommen, sier Kjerstin Aukrust til Dagsavisen.

Kjerstin Aukrust Kjerstin Aukrust, førsteamanuensis i fransk litteratur ved Universitetet i Oslo. (Privat)

Hun er førsteamanuensis i fransk litteratur og områdestudier ved UiO.

– Deres narrativ er at dette er en heksejakt, at dommen er urettferdig og ikke i samsvar med det som er gjort i det hele tatt.

Les også: Marine Le Pen har fått dommen som kan avslutte hennes presidentdrøm

– Stemningen er veldig polarisert

Marine Le Pen hevder selv at domstolen som dømte henne har politiske hensikter.

– Domstolen har til hensikt å bevisst hindre meg i å stille til valg i 2027. Ærlig talt, jeg er eliminert, men i realiteten er det millioner av franskmenn som har blitt eliminert, sa hun i en uttalelse mandag.

Advokaten hennes har varslet anke og oppgitt at den bør behandles så fort som mulig. Målet er å rekke det før presidentvalget i 2027, slik at Le Pen igjen kan stille til valg – dersom hun frikjennes i en eventuell ankesak.

– Stemningen i landet er veldig polarisert mellom de som mener at dette er et angrep på demokratiet og andre som mener at dommene er rettferdige og at politikerne ikke står over loven, sier Franck Orban til Dagsavisen.

Franck Orban, førsteamanuensis i fransk kultur og samfunn ved Høgskolen i Østfold. (Privat)

Orban er førsteamanuensis i fransk kultur og samfunn ved Høgskolen i Østfold. Han tror at Nasjonal samling forventet at det franske folket skulle uttrykke mer støtte til Le Pen etter dommen.

– Franskmenn er ganske nyanserte når det kommer til dommen. Ifølge en meningsmåling utført av TV-kanalen BFMTV i går kveld erklærte 42 prosent seg fornøyde med dommen, mot 29 prosent som var misfornøyde og 29 prosent som var likegyldige, sier han og fortsetter:

– Det må ha kommet som en ganske stor overraskelse for Nasjonal Samling og Marine Le Pen, som forventet mer massiv støtte i opinionen.

Les også: Le Pen: – Domstolen har til hensikt å hindre meg i å stille til valg i 2027

– Anspent politisk situasjon

– Hvor polarisert var Frankrike før dommen?

– Det har vært en anspent politisk situasjon nå i flere år. Det begynte i 2024 da president Emmanuel Macron oppløste nasjonalforsamlingen og kalte inn til nyvalg. Så fikk man to veldig spesielle omganger av valget, svarer Orban og fortsetter:

– Etter første omgang ledet Nasjonal samling veldig klart og lå an til å vinne valget, og kanskje til og med komme til makten. Så skjedde ikke det fordi man fikk en allianse fra alle de andre partiene mot Nasjonal samling, den såkalte «republikanske fronten».

Han forklarer at det ytre høyre-partiets velgere føler seg motkjempet.

– Ved andre omgang ble de aller fleste kandidater fra Nasjonal samling slått av den republikanske fronten. Det er klart at når velgerne fra Nasjonal samling føler at de blir fratatt valgseieren og kanskje muligheten til å styre landet, og så dette, med Le Pen-saken nå som en forsterker, så føler partiets velgere at det pågår en kamp mot dem, deres leder og deres verdier.

Aukrust fra UiO er inne på det samme med dommen til Le Pen:

– Det er underskriftskampanjer til støtte for Le Pen og oppfordringer til å melde seg inn i partiet. Det kan hende at det er mange blant Nasjonal samlings velgere som opplever at de mister friheten til å stemme på sin foretrukne kandidat. Det kan oppleves provoserende, sier hun.

Les også: Marine Le Pen dømt for misbruk av EU-midler – varsler anke

Omfattende sak

En talsperson for Le Pens parti opplyser at hun er i «kampmodus» etter å ha fått dommen, og alle kreftene i Nasjonal samling mobiliserer for at Le Pen skal kunne stille til presidentvalg i 2027, sier Orban.

Men det er langt fram dit.

– Det er to spørsmål knyttet til det, sier sosiolog Marte Mangset til Dagsavisen.

Mangset har mastergrad og doktorgrad fra det franske eliteuniversitetet Sciences Po. Hun forklarer videre:

– Det ene er om de klarer å få det unnagjort innen den perioden, og det andre er om hun vinner anken. Det er slett ikke sikkert.

Ankedomstolen i Paris sier at den vil behandle Le Pens sak slik at en avgjørelse kan tas sommeren 2026, skriver NTB tirsdag.

Aukrust påpeker hvor kompleks både dommen og saken mot Le Pen har vært.

– Det skal på papiret være mulig å få gjennomført en anke innen den tid, samtidig er det mange praktiske hensyn Nasjonal samling ikke rår over. Dette er en veldig omfattende sak. Det har tatt ti år bare å forberede saken.

– Det er snakk om underslag over 14 år, det er mange medtiltalte og det er et veldig finurlig svindelsystem, som dommen påpekte. Dersom alt dette skal ettergås, sier det seg selv at det kommer til å ta tid, legger hun til.

Orban sier også at den finnes en teoretisk mulighet for at Le Pen kan stille.

– Hun kan faktisk vinne ankesaken, selv om det i dag ser ut til at domsavsigelsen var såpass klar at man kanskje ikke helt ser hvordan man kan reversere dommen.

Les også: Trump sammenligner Le Pens dom med sine egne juridiske kamper

Ytre høyres «kronprins»

Både Aukrust, Orban og Mangset peker på Nasjonal samlings 29 år gamle partileder som presidentkandidat dersom Le Pen ikke kan stille.

– Om de ikke klarer det, og må ha noen andre, så er nok alternativet Jordan Bardella, sier Mangset.

Bardella ble partileder som 27-åring i 2022 og har blitt omtalt som Le Pens og partiets kronprins. Ved presidentvalget vil han være 31.

– Han er partileder og har vært det et par år, mens Le Pen har fokusert på å være parlamentarisk leder og presidentkandidat. Bardella er 29 år og et supertalent. Han er veldig dyktig på mange måter. Han er god retorisk, har appell blant unge mennesker, er veldig til stede på sosiale medier og har litt sånn svigermors drøm-profil, sier Aukrust.

Marine Le Pen viser frem Nasjonal samlings nye partileder da Jordan Bardella ble valgt i november 2022. (Lewis Joly)

Nasjonal samling beskriver at Bardella vokste opp i et tøft miljø i Seine-Saint-Denis like utenfor Paris. Området har et rykte preget av kriminalitet, fattigdom og narkotika.

Selv har Bardella uttalt at han er i politikken på grunn av alt han har gått gjennom. Han står blant annet for strengere innvandringspolitikk, har lovet velgere lavere energiskatter og en reversering av president Macrons pensjonsreform, skriver nyhetsbyrået AP.

Mangset sammenligner 29-åringen med Le Pens kandidatur:

– Han er veldig populær i store deler av velgergruppene, men Le Pen har brukt et helt politisk liv på å være samlende, mens Bardella har fått lov til å sparke litt mer fritt. Det er ikke det beste utgangspunktet til å bli presidentkandidat.

– Og så er det mange som synes han er ung og lurer på om han har samme «gravitas» på samme måte som hun har, fortsetter hun.

Les også: USA omtaler Le Pen-dom som bekymringsfull

– Politisk uerfaren

Også Orban og Aukrust mener at Bardellas unge alder ikke er til fordel for ham.

– Han er partileder nå, så det er ikke unaturlig at han ses på som en kandidat. Han ledet EU-valget og parlamentsvalget i 2024 med en viss suksess, men er fremdeles ung og politisk uerfaren. Mange innad i partiet synes det er for tidlig for ham. Marine Le Pen har selv pekt han ut som best potensiell arvtaker, men helst på et senere tidspunkt, sier Orban.

– Macron var tidenes yngste president som 39-åring, og nå vil Bardella være et lite tiår bak der igjen. Selv om han er populær, vil nok mange i Nasjonal samling mene at han ikke har samme erfaring, tyngde og autoritet som Le Pen. Det er en veldig stor bør å legge på så unge skuldre, påpeker Aukrust.

– I tillegg er det ikke samme konsensus rundt hans person innad i partiet sammenlignet med Le Pen. Han har nok flere motstandere enn det hun har. Så jeg ser for meg at det er en mulighet for at han kan bli utfordret, men når det er sagt tror jeg det kun er én som kan gjøre det, legger hun til.

Les også: Trump-familien lanserer ny kryptovaluta: – Ser ikke bra ut

Trekker fram Le Pens kusine

Le Pens kusine, Marion Maréchal, er det andre alternativet, mener Aukrust.

– Hun er ikke medlem av partiet per nå, men har vært folkevalgt for partiet og har erfaring som både stortingsrepresentant og representant for EU-parlamentet.

– Hun meldte seg tidligere inn i partiet til Éric Zemmour, som er Le Pens konkurrent. Men det virker som at det er glemt nå. Hun er uansett ute av partiet etter en konflikt med Zemmour, og hun skrev på sosiale medier at hun aldri har vist så stor støtte til sin tante som nå.

Orban trekker også fram Maréchal som en mulig utfordrer, i tillegg til nestleder Louis Alliot, dersom partiet ikke går for «kronprins» Bardella. Men:

– Akkurat nå mobiliserer partiet alle krefter for at Marine Le Pen selv kan stille opp likevel. Så spørsmålet om en annen eventuelt kan stille opp, feies under teppet. Dersom man åpner den debatten, kommer den interne striden veldig fort, sier Orban.

Les også: Tyrkere raser mot Erdogan: – Folk opplever at demokratiet forvitrer (+)