Svensk journalist med hilsen fra tyrkisk fengsel

Hilsenen er sendt via advokaten og lagt ut på X av ETCs sjefredaktør Andreas Gustavsson.

«Journalistikk er ikke en forbrytelse, ikke i noe land», står det på den håndskrevne lappen, som bærer datoen 1. april.

Journalisten, som arbeider for avisen Dagens ETC, ble pågrepet på flyplassen i Istanbul torsdag i forrige uke. Medin anklages for å ha fornærmet Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og for å være medlem av en terrororganisasjon.

Medin hadde reist til Tyrkia for å dekke demokratiprotestene i landet som har brutt ut etter at opposisjonens fremste kandidat, Istanbuls ordfører Ekrem Imamoglu, ble fengslet.

Joakim Medin ble søndag flyttet til høysikkerhetsfengselet Marmara i Silivri i Tyrkia. Medins advokat har nå fått møte ham, ifølge arbeidsgiveren. Ifølge sjefredaktøren er journalisten ved godt mot, han har fått skikkelig med mat og han får trene. Han sitter isolert, men kan likevel snakke med andre fanger.

