Republikanere styrket flertallet i Representantenes hus

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Med seirene styrker Republikanerne sitt flertall til 220-213 i Representantenes hus.

Det var ventet at republikanerne kom til å vinne i begge distriktene, som er to av de mest republikanske i landet. Men marginene var betydelig mindre enn ved valget i november.

Test for Trump

Suppleringsvalgene var blant de første testene for president Donald Trumps nye administrasjon. Demokratene håpet at en motreaksjon mot presidentens omlegging av føderale etater og oppsigelse av føderale ansatte skulle redusere republikanernes marginer i valgurnene.

Fine vant mot utfordreren, demokraten Josh Weil. Setet ble ledig etter at Mike Waltz ble utnevnt til Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver. Fine er kjent for sin støtte til Israel og kampen for å begrense LHBTQ+-rettigheter.

Patronis vant på sin side mot demokraten Gay Valimont. Setet ble ledig etter at Matt Gaetz ble nominert til posten som justisminister av president Donald Trump. Gaetz trakk seg imidlertid etter anklager om seksuell trakassering, noe han har benektet.

Presidenten gratulerer

President Trump har gratulert Fine og Patronis i sosiale medier.

– Begge plassene i Representantenes hus fra Florida er vunnet med god margin av de republikanske kandidatene. Trumps støtte viste seg, som alltid, å være langt sterkere enn Demokratenes onde krefter. Gratulerer til USA, skrev Trump med store bokstaver på Truth Social.

Les også: Trumps Obama-svar: – Hadde elsket det

Les også: Trumps biltoll vil ramme kjernevelgerne hans hardt