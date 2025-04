Rekordlang tale i Senatet – tordnet mot Trump i over ett døgn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg stiller meg her fordi jeg ser at landet vårt er i krise, sa Booker da han entret talerstolen mandag kveld lokal tid. Da sa han at han skulle holde på så lenge han var fysisk i stand til det.

25 timer og 5 minutter senere avsluttet den 55 år gamle senatoren sin tordentale mot president Donald Trump og forlot talerstolen.

Det holdt til ny rekord for lengste tale i Senatet. Den forrige rekorden hadde senator Strom Thurmond, som i 1957 talte i 24 timer og 18 minutter.

– På 71 dager har USAs president skadet amerikanernes sikkerhet, økonomiske stabilitet og de grunnleggende fundamentene i vårt demokrati, sa Booker.

Til slutt oppfordret han alle amerikanere til å svare på Trumps handlinger med vennlighet og sjenerøsitet.

– Jeg kan være redd – stemmen min kan skjelve – men jeg kommer til å snakke høyere, sa Booker avslutningsvis i sin rekordlange tale.

I Senatet er det i prinsippet lov å tale i det uendelige, men det er en krevende øvelse å sette rekord. Den som taler, får ikke lov til å sette seg ned eller gå på toalettet, men ellers er det fritt fram å holde på så lenge man ønsker.

Les også: Trumps Obama-svar: – Hadde elsket det

Kommentar: Denne krigen er verdens største humanitære katastrofe