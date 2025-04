Netanyahu sier Israel etablerer ny sikkerhetskorridor på Gazastripen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Korridoren synes ifølge AP å skulle gå mellom de to sørlige byene Rafah og Khan Younis.

Netanyahu sier at det israelske militæret (IDF) har skiftet gir i Gaza, og at de tar kontroll over territorium, angriper Hamas og ødelegger infrastruktur.

– Og vi gjør også en annen ting: Vi tar kontroll over Morag-korridoren. Dette vil være den andre Philadelphi-korridoren, sier Netanyahu i en uttalelse gjengitt av Haaretz.

Morag er ifølge nyhetsbyrået AP navn på en tidligere jødisk bosetning som lå mellom Rafah og Khan Younis. Den såkalte Philadelphi-korridoren skiller Gaza og Egypt

– Fordi vi for øyeblikket deler opp Gazastripen, legger vi press steg for steg, slik at gislene våre vil bli gitt til oss. Og jo mer tid det tar før vi får dem tilbake, jo mer press vil vi legge på dem, sier Netanyahu.

Israels forsvarsminister Israel Katz sa tidligere onsdag at militæret nå jobber mer å overta store områder som skal innlemmes i de israelske sikkerhetssonene.

Uttalelsene kommer etter meldinger om omfattende israelske angrep på Gazastripen.

