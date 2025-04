Musk er ikke den første: – Trakk i trådene bak presidenten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Milliardær og Tesla-eier Musk har vært svært synlig og omstridt i sin rolle som «sløserijeger» for USAs president Donald Trump, etter at sistnevnte kom tilbake til makten i Det hvite hus i januar. Ifølge Politico er han imidlertid nå på vei bort fra rollen. Det sier ikke navngitte kilder tett på Trump til nettstedet.

Forretningsmannen – som regnes som verdens rikeste mann – fronter det såkalte effektiviseringsorganet Doge i USA.

– Elon Musks rolle har også fått mye oppmerksomhet, og er kontroversiell. Musk er ikke et offisielt medlem av regjeringen, men framstår likevel som en av de mektigste i administrasjonen bak Trump, sier forfatter og historiker Hans Olav Lahlum til Dagsavisen.

Lahlum følger amerikansk politikk tett, og har blant annet gitt ut bøkene «Trump, Biden og slaget om USA» og «Presidentene». Historikerens sitater er gitt før Politicos nyhet sprakk onsdag ettermiddag. President Trump har så langt ikke kommentert påstandene fra Politico.

Elon Musk og USAs president Donald Trump. (Matt Rourke/AP)

Musk-rollen under Trump «2.0»

Som leder for den nye effektiviseringsetaten Doge, er Elon Musks oppdrag å kutte drastisk i offentlige utgifter. Flere eksperter og opposisjonen (Demokratene, journ.anm.) har vært kritiske til Musks rolle, mens Trump på sin side har fullrost milliardærens innsats så langt.

– Musk-rollen er noe nytt kontra Trumps første presidentperiode, sier Lahlum.

Forfatter og historiker Hans Olav Lahlum. (Sindre Deschington)

Men også under tidligere presidenter har det tidvis vært personer med innflytelse som ikke har hatt offisielle posisjoner i administrasjonen, poengterer han.

– Et eksempel er forretningsmannen Mark Hanna, som var venn og politisk alliert av president William McKinley (USAs 25. president, journ.anm.), som er en president Trump har framhevet ved flere anledninger, i positiv forstand.

Forretningsmannen Mark Hanna. (Wikimedia Commons)

Hanna styrte valgkampen for McKinley, som var president i USA i perioden 1897-1901. Presidenten hadde blant annet kallenavnet «tollkongen» (Eng.: «The tariff king») i sin tid ved makten. Dermed er det kanskje ikke rart at Trump har gode tanker om den tidligere presidenten. Trump, som selv har kalt seg selv «tollmannen» (eng.: «Tariff man», har igangsatt tollkrig mot flere allierte som Mexico, Canada og EU.

---

Ifølge Politicos kilder er Donald Trump fornøyd med Musk. Likevel skal de to nå være enige om at Musk snart bør konsentrere seg om sine selskaper og få en mindre profilert politisk rolle. Formuleringen Politico bruker, er at Musk skal trekke seg tilbake fra rollen som «governing partner». (NTB)

---

Les også: Elon Musk i ordkrig: – Vær stille, lille mann

– Trakk i trådene i Det hvite hus

I tillegg valgte Trump-administrasjonen nylig å omdøpe fjellet Denali i Alaska til Mount McKinley – etter president McKinley. Obama-administrasjonen endret fjellets offisielle navn til Denali tilbake i 2015.

– Mange mente den gang at det var Mark Hanna som trakk i trådene i Det hvite hus under McKinley, sier Hans Olav Lahlum.

– Det er jo langt tilbake i tid, men det har altså vært slike personer rundt makten i Det hvite hus også tidligere. Men det framstår dramatisk når det skjer, som det har gjort med Musk fram til nå, tilføyer han.

President McKinley ga i sin tid Mark Hanna tilbud om en formell posisjon i regjeringen, men Hanna avslo.

– Meg i regjeringen? Avisene kommer til å kjøre karikaturtegninger av meg som en som selger komfyren i Det hvite hus, skal forretningsmannen ha svart, ifølge Senatets eget nettsted.

USAs daværende president William McKinley avbildet i 1901. (AP Photo/NTB/AP)

Hanna ble i stedet senator for delstaten Ohio.

Politicos opplysninger onsdag, om at Musk er på vei bort fra rollen, er ikke bekreftet av andre medier eller offisielle kilder, skriver NTB.

Les også: Ekspert tviler på «Trump-smutthull» i 2028: – Helt urealistisk

Les også: Trump, Europa og spillet om Nato: – Han ryster dere ut av sløvheten (+)

Les også: Trump «2.0» har rystet nøytrale Sveits: – Skaper debatt som aldri før

---

Dette er forretningsmannen Elon Musk

Født 28. juni 1971 i Pretoria, Sør-Afrika (53 år gammel).

Faren er sørafrikansk, moren canadisk.

Har 13 barn.

Har universitetsutdanning i fysikk og økonomi fra University of Pennsylvania i Philadelphia i USA.

Eier blant annet elbilprodusenten Tesla, den sosiale plattformen X og romfartsselskapet SpaceX. Var også en av grunnleggerne av betalingstjenesten PayPal.

Er verdens rikeste med en formue på rundt 340 milliarder dollar, ifølge oversikten til Forbes.

Musk har oppgitt at han i tidligere valg har stemt på Demokratene i presidentvalg, før han i fjor ble en sterk støttespiller for påtroppende president Donald Trump.

Deltok aktivt i Donald Trumps valgkamp og skal ha bidratt med rundt 2 milliarder kroner, ifølge nettstedet Opensecrets og AP.

Trump utpekte i januar Musk til å lede administrasjonens arbeid med offentlig effektivisering (Doge). Han har siden markert seg ved å gi en rekke statsansatte sparken.

(Kilde: AP, NTB, Reuters, Forbes og Opensecrets, Wikipedia)

---