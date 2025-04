Israel varsler overtakelse av store områder på Gazastripen

Områdene skal innlemmes i det forsvarsminister Israel Katz kaller de israelske sikkerhetssonene.

I en uttalelse onsdag sier han at evakueringene vil gjelde i områder der det er kamper. Samtidig ber han Gazas innbyggere om å eliminere Hamas og returnere gislene til Israel. Det er den eneste måten å få slutt på krigen, framholder han.

Omfattende buffersone

Israel har allerede etablert en betydelig buffersone inne på Gazastripen og utvidet et område langs grensen til Israel som allerede før krigen var under israelsk kontroll. De har også etablert en israelsk sikkerhetssone langs Netzarim-korridoren, som deler Gazastripen på tvers og skiller Nord-Gaza fra resten av territoriet.

Israelske ledere hevder at de vil rette til legge for at palestinere frivillig forlater Gaza. Samtidig har USAs president Donald Trump sagt at han vil at palestinerne forlater området på permanent basis slik at Gaza kan bli et turistområde under amerikansk kontroll.

Ingen mottaksland

Israel har forsøkt å overtale land i både Midtøsten, Asia og Afrika til å ta imot palestinerne, men har ikke lyktes så langt.

Den 18. mars gjenopptok Israel luftangrepene mot Gaza og sendte bakkestyrker inn. Dermed var den to måneder lange våpenhvilen definitivt over.

Over 1000 palestinere er siden drept, hvorav over 300 er barn. I tillegg er over 600 barn såret, ifølge tall som Unicef offentliggjorde i begynnelsen av uken.

Les også: Cecilie Hellestveit: – Lar meg ikke presse inn i en populistisk forståelse av verden (+)

Kommentar: Denne krigen er verdens største humanitære katastrofe