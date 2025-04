Hollywood-stjernen Val Kilmer (65) er død

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kilmer døde tirsdag av lungebetennelse, opplyser hans datter Mercedes Kilmer til avisen. Helsen har vært skrantende siden han ble diagnostisert med strupekreft i 2014, noe han selv skrev om i memoarene fra 2020 «I’m Your Huckleberry».

Kilmer har spilt i en lang rekke filmer, men er kanskje mest kjent for å ha tatt over tittelrollen – og drakten til Michael Keaton – i «Batman Forever» fra 1995.

Debuten på kinolerretet kom 1984 i rollen som den amerikanske rockestjernen Nick Rivers i actionkomedien «Top Secret».

Etter det har han spilt i store filmer som «Top Gun» (1986), dramaet om marinepiloter under opplæring. Der spilte Kilmer Tom «Iceman» Kazansky, den kule rivalen til filmens stjerne, Tom Cruise.

Batman-stjernen spilte også i klassikeren «The Heat» (1995) og portretterte den innflytelsesrike rockesangeren Jim Morrison i «The Doors» (1991), som anses som hans mest krevende rolle som skuespiller.

Omstridt figur

Kilmer var en av Hollywoods mest kjente skuespillere på 80- og 90-tallet, men fikk rykte for å være vanskelig å jobbe med, noe som satte en brems for karrieren.

Regissør John Franheimer, som jobbet med Kilmer under innspillingen av «The Island of Dr. Moreau», har tidligere uttalt: «Det er to ting jeg aldri vil gjøre. Det første er å bestige Mount Everest. Det andre er å jobbe med Val Kilmer igjen», skriver Variety.

Selv forsvarte Kilmer måten han oppførte seg på.

– Når visse mennesker kritiserer meg for å være krevende, tror jeg det er for å dekke over noe de selv ikke gjorde bra. Jeg tror de prøver å beskytte seg selv, sa han til avisen Orange County Register i 2003.

– Jeg mener jeg er utfordrende, ikke krevende, og jeg ber ikke om unnskyldning for det, sa han.

Ryktet som vanskelig førte imidlertid til at Kilmer hovedsakelig spilte i uavhengige filmer og i biroller etter midten av 90-tallet.

Spilte rockestjerne

Han rakk likevel å sikre seg roller i flere store filmer på toppen av sin karriere. Og selv om han først virkelig ble berømt etter innspillingen av «Top Gun», var det prestasjonen i den biografiske filmen «The Doors» fra 1991 som anses som hans mest imponerende.

I filmen portretterte Kilmer den karismatiske vokalisten i rockebandet The Doors, Jim Morrison, som døde da han kun var 27 år gammel.

For å overtale regissør Oliver Stone til å gi ham rollen, sendte Kilmer en åtte minutter lang video av seg selv der han sang og hadde kledd seg ut som Morrison i ulike stadier av rockestjernens liv. Det er Kilmers egen sangstemme som brukes i filmen.

Filmen innledet det som ble de mest profilerte årene i Kilmers skuespillerkarriere. I 1993 spilte han Doc Holliday i westernfilmen «Tombstone», og to år senere nøt han stor suksess med krimdramaet «Heat», der han spilte med stjernene Al Pacino og Robert De Niro.

Det ble likevel kun én Batman-film på Kilmer, ettersom «Batman Forever» fikk lunken mottakelse av kritikerne, og medskuespillerne Tommy Lee Jones og Jim Carrey stjal showet. Kilmer valgte derfor å trekke seg fra den fjerde Batman-filmen.

Norsk film

En av Kilmers nyere filmer var faktisk en norsk produksjon, med rollen som Gert Rafto i «Snømannen» fra 2017, en film basert på Jo Nesbøs bok med samme navn.

Kilmer hadde imidlertid helseproblemer under filminnspillingen, blant annet ettervirkninger av strupekreften – noe som påvirket stemmen hans. Dialogen i filmen måtte dermed dubbes av en annen skuespiller i ettertid.

Val Edward Kilmer, som er hans fulle navn, ble født i Los Angeles 1959. Han studerte på den prestisjefylte teaterskolen Julliard i New York. Han var tidligere gift med skuespilleren Joanne Whalley, som han møtte under innspillingen av «Willow» i 1988, og paret fikk to barn sammen før de ble skilt.

Kilmer etterlater seg barna Mercedes (33) og Jack Kilmer (29).