Derfor ber Amnesty oljefondet selge seg ut av Hyundai

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Nils-Inge Kruhaug/NTB

Oppfordringen fra Amnesty i Norge kommer i form av et brev til Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter oljefondet.

– Oljefondet kan ikke være passiv tilskuer når maskiner fra selskaper de investerer i, brukes til mulige krigsforbrytelser. Nå må de bruke sin innflytelse, sier Astri Sjoner i Amnesty.

– Rekordmange

Senest tirsdag skrøt Israels finansminister Bezalel Smotrich av at det i fjor ble revet rekordmange palestinske boliger i de okkuperte palestinske områdene.

– Det siste året ble rekorden for å rive ulovlige arabiske konstruksjoner i Judea og Samaria slått, sier Smotrich, som benytter det bibelske navnet på Vestbredden.

Ifølge Amnesty benytter den israelske hæren blant annet anleggsmaskiner fra Hyundai når de i river palestinske boliger, næringsbygg og infrastruktur, noe de mener bør få følger for oljefondets investeringer i det sørkoreanske konsernet.

– Solid dokumentasjon

– NBIM sier de skal være en ansvarlig investor. Da må de handle når det finnes solid dokumentasjon på at selskaper de investerer i, har produkter som bidrar til alvorlige menneskerettighetsbrudd. Det er på høy tid å bruke den innflytelsen de har, sier Sjoner.

Oljefondet eide ved årsskiftet drøyt 2 prosent av HD Hyundai Construction Equipment, en investering verdt rundt 170 millioner kroner.

Fondet har også investert i flere andre selskap i Hyundai-gruppen, ved årsskiftet verdt rundt 5,2 milliarder kroner, viser en gjennomgang NTB har utført.

Tidligere er det avdekket at fondet også har investert tungt i amerikanske Caterpillar, som i flere tiår har levert bulldosere og gravemaskiner som den israelske hæren har pansret og brukt til å rive palestinske hus og infrastruktur.

KLP solgte seg i fjor ut av Caterpillar av den grunn, mens oljefondets investering ved årsskiftet var verdt over 24 milliarder kroner.

Ulovlig okkupasjon

Amnesty minner om at FNs øverste juridiske organ, Den internasjonale domstolen (ICJ), i fjor sommer slo fast at Israels okkupasjon er ulovlig.

FN har også bedt verdenssamfunnet om å avslutte all støtte til okkupasjonen innen september 2025, påpeker menneskerettsorganisasjonen.

– Når oljefondet investerer i selskaper som leverer utstyr brukt til å rive palestinske hjem i okkuperte områder, risikerer vi at fellesskapets sparepenger bidrar til mulige krigsforbrytelser, sier Sjoner.

Amnesty mener at oljefondets etiske retningslinjer må skjerpes.

– Dette er ikke enkelttilfelle. Vi ser igjen og igjen at oljefondet investerer i selskaper som sannsynligvis bidrar til okkupasjon og menneskerettighetsbrudd. Det må få konsekvenser. Fondet må få et etisk rammeverk som sikrer at ikke sparepengene våre bidrar til menneskerettighetsbrudd, sier Sjoner.

Tas på alvor

Direktør for eierskap og etterlevelse i NBIM, Carine Smith Ihenacho, bekrefter at de har mottatt henvendelsen fra Amnesty, men kommenterer ikke innholdet.

– Vi setter pris på all informasjon vi mottar om selskapene vi er investert i og tar disse bekymringene på alvor, sier hun til NTB.

– Det er det uavhengige Etikkrådet, utnevnt av Finansdepartementet, som har i oppgave å vurdere selskaper opp mot de etiske retningslinjene for fondet. Vi har videreformidlet informasjonen fra Amnesty til Etikkrådet, sier Smith Ihenacho.

Hun viser til at fondet i dag er investert i henhold til det mandatet Finansdepartementet har gitt.

– Mandatet sier at fondet skal være bredt investert over hele verden for å ta del i den globale verdiskapningen og spre risiko, sier Smith Ihenacho.