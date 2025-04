Avis: USA undersøker hva det vil koste å eie Grønland

Ifølge personer som har kjennskap til saken, undersøker budsjettkontoret i Det hvite hus hva det ville koste USA å kontrollere Grønland som et territorium – inkludert kostnaden ved å tilby offentlige tjenester til øyas 58.000 innbyggere, skriver avisen.

De prøver også å estimere hvilke inntekter som kan oppnås fra Grønlands naturressurser.

– Det er en diskusjon om hva som ville være kost-nytte-forholdet for USA hvis vi skulle anskaffe Grønland, sier en høytstående tjenesteperson i Det hvite hus.

Milliarder i subsidier

Vedkommende sier at et alternativ som vurderes, er å tilby en bedre avtale til Grønland enn danskene, som for tiden subsidierer tjenester på øya med et beløp tilsvarende omtrent 6,3 milliarder norske kroner hvert år.

USAs president Donald Trump har flere ganger snakket høyt om at USA burde overta Grønland fra Danmark. Senest i et intervju med NBC News søndag sa han at han var 100 prosent sikker på at USA «vil få» Grønland – og at han mener det er en god mulighet til å gjøre det uten bruk av militærmakt, men at han ikke kunne utelukke noe.

Vil bli selvstendig

Grønlands nyvalgte regjeringsleder Jens-Frederik Nielsen sa tirsdag til nyhetsbyrået Reuters at øya vil styrke sine bånd med Danmark inntil de kan bli en selvstendig nasjon.

Han sier Grønland aldri vil bli en del av USA, men at de ønsker et partnerskap med USA basert på gjensidig respekt.

– Vi ønsker ikke å være amerikanere. Vi ønsker heller ikke å være dansker i fremtiden. Vi ønsker å være uavhengige. Men akkurat nå er vi en del av Kongeriket Danmark, og slik kommer det til å være, sa Nielsen.