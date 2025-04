Ankedomstol varsler rask behandling av Le Pens sak

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kan bety at den nye rettssaken vil bli holdt tidlig i 2026, og at avgjørelsen derfor vil bli avsagt i god tid før presidentvalget i 2027, hvor Le Pen ønsker å stille for fjerde gang.

Mandag ettermiddag ble Le Pen funnet skyldig i misbruk av EU-midler og dømt til fire års fengsel, men dommen betyr også at hun forbys å holde politiske verv de neste fem årene. Hun har anket dommen.

Dermed kan ikke politikeren, som lenge har vært ansett som Emmanuel Macrons største rival, stille som presidentkandidat for Nasjonal samling i 2027, slik hun hadde planlagt.

Les også: Ytre høyres «kronprins» kan erstatte Le Pen: – Svigermors drøm-profil (+)