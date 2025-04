Unicef: Over 300 barn drept i Gaza de siste ti dagene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Israel gjenopptok 18. mars angrepene mot Gaza etter en nesten to måneder lang våpenhvile. Siden da har det israelske militæret (IDF) også satt i gang nye bakkeoffensiver, senest i Rafah mandag.

– Våpenhvilen var en sårt trengt livslinje for Gazas barn og håpet for fremtiden, men nå er barna igjen kastet inn i en syklus av dødelig vold og nød, sier Unicef-sjef Catherine Russell i en pressemelding.

Tallene fra Unicef inkluderer barn som ble drept da israelske jagerfly angrep Nasser-sykehuset forrige uke.

FN-organet tar til orde for en stans i volden og ber samtidig Israel om å slippe nødhjelp inn i Gaza, samt la sårede og syke barn evakueres for å få helsehjelp.

Ifølge Unicef er totalt over 15.000 barn drept på Gazastripen siden krigen mellom Israel og Hamas brøt ut i oktober 2023. Over 34.000 skal ha blitt såret, mens over en million er drevet på flukt.