Trump og kolonitiden bakteppe for Frederiksens Grønland-besøk

På sitt første besøk til Grønland på tre år skal Frederiksen blant annet møte den nye regjeringssjefen Jens-Frederik Nielsen. Hun skal også møte medlemmene i den kommende regjeringen.

Den danske statsministeren skal være på øya fra onsdag til fredag. Grønlands nye utenriksminister Vivian Motzfeldt har vært kritisk til at Frederiksen kommer før regjeringen formelt er på plass, men den påtroppende regjeringssjefen ønsker henne velkommen.

– Danmark må rydde opp med Grønland. Litt fortere enn jeg kanskje hadde forventet. Og det er på tide. Det er en kolonialistisk historie her. Grønlendere har følt seg rimelig neglisjert selv i nyere tid. Det er slik at de må ha oppmerksomhet fra andre for å presse fram et bedre samarbeid, sier Gunhild Hoogensen Gjørv til NTB. Hun er professor i sikkerhet og geopolitikk ved Senter for fredsstudier ved UiT Norges arktiske universitet.

Kan gjøres til noe positivt

Ifølge Gunhild Hoogensen Gjørv trenger ikke det sterke amerikanske presset mot Grønland fra USA bare å ha negative sider.

– Danmark og Grønland må reforhandle forholdet. Grønlenderne må inkluderes mer. Det kan også komme noe positivt ut av trusselen fra USA. Det kun er oss, og jeg mener både Danmark og hele Europa, som kan gjøre det her til noe positivt, sier hun.

Forskningssjef Halvar Leira i NUPI ser også på statsministerbesøket som en viktig handling.

– Det er åpenbart viktig for danskene å vise at interessen de har for Grønland er sterk og vedvarende. Det er viktig å vise det overfor omverdenen, Grønland, og også viktig å signalisere interessen internt i Danmark, sier Halvar Leira til NTB.

Vanskelig å gjennomføre

Han ser et klart mønster i at Donald Trump gjennomfører mange av de oppsiktsvekkende tingene han foreslår.

– I dette tilfellet blir det litt vanskeligere. Det vil være et mye større skritt å gå til noen som helst form for maktbruk overfor Grønland. Det vil være ekstremt dramatisk, sier Leira.

Mette Frederiksen sier i en uttalelse før besøket at «USA legger fortsatt press på Grønland og Danmark, og situasjonen kaller på samhold.»

– Respektløst fra Vance

Frederiksen kommer til Grønland mindre enn en uke etter at USAs visepresident fyrte av sterke salver mot Danmark under et besøk på den amerikanske basen Pituffik Space Base nordvest på Grønland.

– Vårt budskap til Danmark er enkelt: Dere har ikke gjort god nok jobb for folket på Grønland. Dere har underinvestert i folket og dere har underinvestert i sikkerhetsarkitekturen i disse utrolige og vakre landmassene, sa visepresidenten.

Den nye grønlandske regjeringslederen karakteriserer visepresidentens besøk som «respektløst».

Ifølge nyhetsbyrået Ritzau har statsminister Mette Frederiksen uttrykt sin «dypeste respekt» for hvordan grønlenderne har håndtert presset fra USA.

Åpen for nye amerikanske baser

Den danske utenriksministeren Lars Løkke Rasmussen har skrevet i kronikker at danskene er åpne for kritikk, men ikke setter pris på tonen den leveres i.

Han har også uttalt at forsvarsavtalen mellom Danmark og USA gjør det fullt mulig for USA å åpne flere militærbaser på Grønland, men at grønlenderne må bli tatt med på råd.

Visepresidentens besøk ses i sammenheng med en lang rekke utspill fra president Donald Trump om at USA vil overta Grønland og har antydet alt fra kjøp til annektering som metode.

– Trump har jo vært veldig direkte på at USA trenger Grønland. Han har gått veldig langt i å si at vi kommer til å få et nytt land, og at det kommer til å skje. Generelt har den amerikanske linjen de siste to månedene vært eksepsjonell, sier Leira.

Kompromiss er mulig

Han viser til at amerikanerne på det meste hadde 17 baser på Grønland. Hvis de vil investere på Grønland, vil det sannsynligvis bli tatt godt imot av grønlenderne. Er ønsket et bedre forsvar, kan Donald Trump ifølge danskene benytte seg av den eksisterende forsvarsavtalen fra 1951.

– Danskene og grønlenderne kan alltid finne et kompromiss hvor man klarer å selge en seier inn til Trump. De kan for eksempel åpne legge til rette for at han USA kan bygge flere militærbaser og investere i gruvedrift en gruve uten å annektere Grønland, sier Halvar Leira til NTB.

