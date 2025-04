Trump-kutt rammer helsetilbud til fattige

Planned Parenthood opplyser at ni av deres avdelinger har fått varsel om at finansieringen vil bli holdt tilbake under Title X-programmet, som har støttet helsetjenester for fattige siden 1970.

I forrige uke skrev Wall Street Journal at det amerikanske helse- og sosialdepartementet planla å fryse 27,5 millioner dollar i tilskudd til familieplanlegging for grupper, blant dem Planned Parenthood.

Planned Parenthood opplyser at over 300 helsesentre er i Title X-nettverket, og de hadde over 1,5 millioner besøk i 2023.

Styreleder i Planned Parenthood Action Fund, Alexis McGill Johnson, sier at en konsekvens av kuttene er at kreft ikke vil bli oppdaget, at tilgangen til prevensjon blir redusert og at seksuelt overførbare infeksjoner vil øke.

– President Trump og Elon Musk presser sin farlige politiske agenda, fratar folk over hele landet tilgang til helsetjenester og ofrer ikke en tanke til ødeleggelsene de vil forårsake, sier McGill Johnson i en uttalelse.

Trump har gitt Musk ansvaret for å effektivisere den amerikanske staten. Konservative har lenge forsøkt å fjerne finansieringen av Planned Parenthood fordi de også tilbyr aborter.

Det hvite hus har ikke svart på en forespørsel fra Reuters om kommentar.

Les også: Ekspert om «Trump-smutthull»: – Kan åpne for Obama (+)

Les også: Lanserer ny kryptovaluta: – Dette er Trumps transaksjonelle livsfilosofi på steroider

Les også: Massiv norsk motstand mot Trumps politikk: – Skaper usikkerhet