Rapport: Sverige er nordisk mester i hvitvasking av penger

Rapporten er laget av Nasdaq Veritas og ble publisert mandag.

Den viser at over 750 milliarder dollar ble hvitvasket via Europas finanssystem i 2023. Beløpet tilsvarer 7867 milliarder norske kroner og utgjør nesten en firedel av den totale strømmen av ulovlige midler i verdensøkonomien.

Nivået på hvitvaskingen i Sverige er høyere både i kroner og øre, samt i andelen av BNP enn i andre nordiske land.

I 2023 utgjorde hvitvaskingen i Sverige 15,3 milliarder dollar, eller rundt 2,5 prosent av Sveriges BNP samme år.

Men også i Norge blir store summer hvitvasket. Ifølge rapporten var det snakk om 12,7 milliarder dollar i 2023 – tilsvarende 133 milliarder norske kroner. Det utgjorde 2,13 prosent av Norges BNP.

Deretter kommer Danmark og Finland, der det ble hvitvasket beløp som utgjør henholdsvis 2,05 og 1,78 prosent av landenes BNP.

